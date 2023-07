Insidious: La Porta Rossa ha una scena dopo i titoli di coda?

La saga horror Insidious fa ritorno in sala col quinto capitolo, Insidious: La Porta Rossa, nelle sale cinematografiche italiane da ieri. In molti si chiedono se il film dell'orrore, che segna il debutto alla regia del protagonista Patrick Wilson, contiene una scena dopo i titoli di coda.

Insidious - La porta rossa: Patrick Wilson sul set

Come rivela la nostra recensione di Insidious: La Porta Rossa il film, ambientato dieci anni dopo gli eventi conclusivi del secondo film, torna a raccontare le vicende della famiglia Lambert, con Dalton alle prese con l'ingresso al college e il ritorno del demone Lipstick-Face. Josh Lambert si dirige a est per accompagnare suo figlio Dalton in un'idilliaca università della Ivy League. Tuttavia, il sogno del college di Dalton diventa un incubo quando i demoni del passato tornano improvvisamente a perseguitare padre e figlio. Per porre fine all'ossessione e mettere a tacere il male una volta per tutte, Josh e Dalton devono tornare ancora una volta nell'Aldilà per fermare definitivamente l'incubo di Lambert.

Cosa accadrà nel futuro della sana Insidious?

Jason Blum ha confermato che il franchise andrà in pausa per un po' dopo l'uscita di Insidious 5, ma il film conterrebbe una scena dopo i titoli di coda che apre possibilità future al franchise. Questa non è la prima volta che un film del franchise Insidious include una scena post-credits. Il primo Insidious includeva una scena in cui la vecchia signora demone spegne una candela. Ma cosa accade dopo i titoli di coda di Insidious: La Porta Rossa?

Insidious - La porta rossa: Patrick Wilson in una scena del film

Senza entrare in spoiler, Screen Rant afferma che la scena in questione apre alla possibilità che il franchise prosegua in qualche modo. Sony ha già confermato che un altro film di Insidious è in lavorazione: Insidious 6 sarebbe già in lavorazione con il coinvolgimento delle star Mandy Moore e Kumail Nanjiani e del regista Jeremy Slater. Thread: An Insidious Tale, questo il titolo, non sarà un sequel diretto, ma uno spinoff del franchise horror incentrato su una coppia che usa un incantesimo per viaggiare indietro nel tempo e impedire la morte della figlia, ma non tutto va come previsto.

Anche prima della scena in questione, i titoli di coda di Insidious: La Porta Rossa catturano l'attenzione del pubblico con la presenza di un brano molto speciale, una versione di Stay (singolo inedito della rock band svedese Ghost) eseguita dallo stesso Patrick Wilson. L'attore e regista, grande fan della band, ha convinto i musicisti a realizzare una versione speciale della canzone proprio per l'horror, uno dei 15 film più attesi al cinema dell'estate 2023.