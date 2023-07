Mission: Impossible - Dead Reckoning Parte Uno contiene scene dopo i titoli di coda?

Il nuovo capitolo della saga action con Tom Cruise, Mission: Impossible - Dead Reckoning Parte Uno, arriva al cinema oggi e il pubblico si chiede se la pellicola adrenalinica conterrà scene dopo i titoli di coda.

Mission Impossible - Dead Reckoning Parte Uno: Tom Cruise in una scena

Settimo capitolo della saga dell'agente segreto Ethan Hunt, Mission: Impossible - Dead Reckoning Parte Uno torna a mostrare le gesta epiche di Tom Cruise dentro e fuori il set in un'altra avventura ad alto rischio in cui è in gioco il destino del mondo. Per la prima volta nella serie, Dead Reckoning non sarà un film a sé stante, ma piuttosto il primo capitolo di una missione in due parti per Ethan Hunt e i suoi colleghi agenti del FMI. Diretto da Christopher McQuarrie, il film potrebbe contenere un gancio al seguito dell'avventura mostrata un po' sul modello Marvel /Disney, ma sarà davvero così?

Mission: Impossible, Tom Cruise: "Voglio interpretare Ethan Hunt fino a quando avrò 80 anni"

Mission: Impossible - Dead Reckoning Parte Uno ha una scena post-credits?

Chiariamo subito la questione: Mission: Impossible - Dead Reckoning Parte Uno non contiene scene dopo i titoli di coda, proseguendo la tradizione della saga. Il franchise action ha sempre evitato questo trend tipico di tanti blockbuster e continua a restare fedele a se stesso anche in questo caso in cui è già chiaro che la storia avrà un seguito. La preparazione a Mission: Impossible 8 è contenuta tutta nel plot del film che non lesina certo nelle sorprese.

Mission Impossible - Dead Reckoning Parte Uno: Tom Cruise, Ving Rhames, Rebecca Ferguson, Simon Pegg in una foto

Come rivela la nostra recensione di Mission: Impossible - Dead Reckoning Parte Uno, uno dei 15 film più attesi al cinema dell'estate 2023, stavolta Ethan Hunt pare dovrà affrontare una minaccia che arriva direttamente dal suo passato, come in sottofondo pre-annuncia Kittridge, personaggio apparso nel primo film del franchise e che tornerà a essere interpretato da Henry Czerny.

Scritto e diretto da Christopher McQuarrie, come gli ultimi due capitoli usciti al cinema, il film potrà contare su un cast composto anche da Ving Rhames, Simon Pegg, Rebecca Ferguson, Vanessa Kirby, Hayley Atwell, Shea Whigham, Pom Klementieff, Esai Morales, Rob Delaney, Cary Elwes, Indira Varma, Mark Gatiss, Charles Parnell, Greg Tarzan Davis, Frederick Schmidt.