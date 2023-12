Mission: Impossible - Dead Reckoning - Parte Uno versione 4K UHD + 2 Blu-ray è in offerta su Amazon

L'uscita di Mission: Impossible - Dead Reckoning - Parte Uno ha sicuramente colpito i fan di sempre di questa saga, lasciando alcuni punti di domanda nei confronti del futuro e del percorso fino ad oggi. L'attesa verso questo film è stata tantissima, complici molti ritardi dovuti alla pandemia di Covid-19 e altre questioni specifiche che hanno continuato a spostarne l'uscita nei cinema, affievolendo una curiosità che comunque è rimasta attiva a livello sottocutaneo. La storia di Ethan Hunt (Tom Cruise) è destinata a proseguire scontrandosi con una nuova minaccia che non tarda a metterlo alla prova.

E se vi dicessimo che su Amazon, attualmente parlando, Mission: Impossible - Dead Reckoning - Parte Uno versione 4K UHD + 2 Blu-ray è sceso di prezzo? Sul sito potete trovarlo, nel momento in cui stiamo scrivendo questo articolo, a 19,00€, con uno sconto del 37% sul prezzo segnato precedentemente (29,99€ ). Se interessati recupero, o anche solamente ad avere qualche informazione in più sul prodotto in questione, non dovete fare altro che passare dal box qui sotto.

Mission: Impossible - Dead Reckoning - Parte Uno in un formato assurdo

Su Amazon Mission: Impossible - Dead Reckoning Parte Uno versione 4K UHD + 2 Blu-ray viene così descritto: "Ethan Hunt (Tom Cruise) e la sua squadra dell'IMF si trovano di fronte alla sfida più pericolosa che abbiano mai affrontato: trovare e disinnescare una nuova terrificante arma che minaccia l'intera umanità. Con il destino del mondo e il controllo del futuro appesi a un filo, la squadra inizierà una frenetica missione in tutto il mondo, per impedire che l'arma cada nelle mani sbagliate. Messo di fronte a un nemico misterioso e onnipotente, tormentato da forze oscure del passato, Ethan sarà costretto a decidere se sacrificare tutto per questa missione, comprese le vite di coloro che gli stanno più a cuore. Include un Blu-ray Bonus ricco di contenuti speciali. Edizione 4K UHD + 2 Blu-ray".

Mission: Impossible - Dead Reckoning Parte Uno in 4K UHD, la recensione: un imperdibile super show audio-video

Non lasciatevi sfuggire l'occasione di recuperare un home video del genere. Se non per il vostro personale diletto, potrebbe sempre trasformarsi in un'idea regalo originale per Natale.