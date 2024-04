Mission: Impossible - Dead Reckoning, in sconto l'esclusiva Steelbook 4K di Amazon

In attesa del prossimo capitolo del franchise, la Steelbook del settimo film della saga è in offerta su Amazon

Dopo le varie immagini dal set, siamo tutti in attesa del prossimo capitolo di Mission: Impossible, che vedrà Tom Cruise ancora nei panni di Ethan Hunt nel film che chiuderà l'arco narrativo iniziato con Dead Reckoning, di cui oggi è in sconto l'esclusiva Steelbook di Amazon.

L'ultimo film del franchise è arrivato nelle sale la scorsa estate e anche se non è riuscito a sfondare al box-office (come i capitoli precedenti) è comunque stato accolto in maniera più che positiva dalla critica. A questo proposito, vi rimandiamo alla nostra recensione di Dead Reckoning.

Su Amazon, nel momento in cui stiamo scrivendo l'articolo Mission: Impossible - Dead Reckoning - Parte Uno Esclusiva Amazon (Steelbook 4K UHD + 2 Blu-ray) è disponibile a 16,20€, con uno sconto del 28% sul prezzo consigliato (22,43€). Se interessati al recupero, o anche soltanto a ricevere informazioni aggiuntive sul prodotto in questione, non dovete fare altro che passare dal box seguente.

Mission: Impossible 8

Christopher McQuarrie tornerà a dirigere il film e ha scritto anche la sceneggiatura. McQuarrie produrrà insieme a Cruise, mentre David Ellison, Dana Goldberg, Don Granger e Chris Brock saranno i produttori esecutivi. Inizialmente questo film era stato concepito come l'ultimo della serie, ma McQuarrie ha poi indicato che Ethan Hunt potrebbe avere ancora qualche missione da compiere. Su queste pagine potete leggere tutto quello che sappiamo sul prossimo capitolo del franchise.

Mission: Impossible 8 non sarà l'ultimo capitolo del franchise: lo rivela il regista

Mission: Impossible 8 doveva debuttare il 28 giugno di quest'anno, ma in seguito a un ritardo dovuto agli scioperi, arriverà nelle sale il 23 maggio 2025.