Mission: Impossible – Dead Reckoning Parte Uno, debutto da 1,6 milioni di euro al box office italiano

Partenza con botto per Mission: Impossible - Dead Reckoning Parte Uno che, pur senza fare sfaceli, si conferma il film da battere al box office italiano conquistando la prima posizione con 1,6 milioni di euro di incasso, 1,3 dei quali raccolti nel weekend in 469 sale dove il film ha totalizzato 174.627 presenze (dati Cinetel. Negli USA, Mission: Impossible - Dead Reckoning Parte Uno ha ottenuto il miglior incasso su 5 giorni del franchise con 80 milioni al botteghino nazionale, veleggiando verso i 235 milioni di incassi globali che indicano come l'interesse nei confronti della saga action non sia ancora scemato dopo sette capitoli e con un ottavo in arrivo. Scoprite la nostra recensione di Mission: Impossible - Dead Reckoning Parte Uno.

Mission: Impossible - Dead Reckoning Parte Uno contiene scene dopo i titoli di coda?

Indiana Jones e il Quadrante del Destino: una foto del film

Dopo due weekend in vetta al botteghino nostrano, Indiana Jones e il Quadrante del Destino è costretto a capitolare al faschino di Tom Cruise e delle sue spettacolari acrobazie. Gli incassi crollano a soli 481.000 euro che comunque permettono alla nuova avventura dell'archeologo più amato di sempre di superare i 4,8 milioni di euro. E il traguardo dei 5 milioni è ormai a un passo. Qui la nostra recensione di Indiana Jones e il Quadrante del Destino, che vede nel cast anche Mads Mikkelsen, Phoebe Waller-Bridge e tante altre star.

Indiana Jones 5: Phoebe Waller-Bridge svela lo scherzo che ha fatto infuriare Harrison Ford

Scende in terza posizione Elemental, film d'animazione Pixar/Disney che incassa altri 365 mila euro, arrivando a un lauto totale di 4,9 milioni in quattro settimane. Il nuovo film d'animazione Disney/Pixar ruota attorno al rapporto tra due elementi apparentemente opposti, fuoco e acqua, come rivela la nostra recensione di Elemental.

Elemental: cosa ci aspettiamo dal nuovo film Pixar

Solitamente gli horror fanno breccia tra il pubblico nostrano, soprattutto nella stagione estiva, ma Insidious: La Porta Rossa non brilla come sperato. Il quinto capitolo della saga targata Blumhouse incassa appena 267.000 euro che però gli permettono faticosamente di superare il milione di euro in due settimane, per un totale di . Come rivela la nostra recensione di Insidious: La Porta Rossa il film, diretto da Patrick Wilson e ambientato dieci anni dopo gli eventi conclusivi del secondo film, torna a raccontare le vicende della famiglia Lambert, con Dalton alle prese con l'ingresso al college e il ritorno del demone Lipstick-Face.

Insidious: La Porta Rossa ha una scena dopo i titoli di coda?

Sembra destinato a un flop globale Ruby Gillman, la ragazza con i tentacoli, nuova pellicola d'animazione targata DreamWorks che incassa 185.000 euro, per un totale di 718.000 euro complessivi. Come svela la nostra recensione di Ruby Gillman, la ragazza con i tentacoli, il film racconta le vicissitudini della sedicenne Ruby che scopre improvvisamente di essere diretta discendente delle Regine Guerriere Kraken e di essere destinata a prendere il trono da sua nonna Regina Guerriera dei Sette Mari.