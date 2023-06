Indiana Jones 5: Phoebe Waller-Bridge svela lo scherzo che ha fatto infuriare Harrison Ford

Harrison Ford e Phoebe Waller-Bridge hanno rivelato che l'atmosfera sul set di Indiana Jones e il Quadrante del destino era incredibilmente rilassata e c'era spazio per numerosi scherzi divertenti.

L'attrice, intervistata da Entertainment Weekly, ha condiviso qualche aneddoto riguardante quanto accaduto durante le riprese della quinta avventura dell'archeologo.

L'atmosfera sul set

Phoebe Waller-Bridge, parlando di quanto accaduto durante le riprese di Indiana Jones e il Quadrante del Destino ha raccontato: "Dal momento in cui ci siamo incontrati, abbiamo causato il caos intorno a noi. Ci prendevamo in giro a vicenda continuamente e ci divertivamo molto. La cosa più straordinaria di lavorare con Harrison Ford è che stai decisamente lavorando - da questo punto di vista la sua etica professionale è perfetta e la sua disciplina è così straordinaria - ma visto che è davvero specifico e le basi del suo lavoro sono davvero forti, tutto il resto può essere realmente divertente. C'erano molti scherzi... Davvero tanti".

Indiana Jones e il quadrante del destino, recensione: ancora fortuna, meno gloria

Uno scherzo fin troppo riuscito

Uno scherzo ha portato a usare le maschere che riproducevano i volti delle star, oggetti creati per farle indossare dalle controfigure durante le riprese. Phoebe ha indossato quella che ritraeva Harrison Ford e si è nascosta nella sua roulotte per spaventarlo. Il piano ha funzionato, ma l'interprete di Indy non sembra l'abbia presa molto bene: "L'ho realmente terrorizzato. Anche se questo ha portato solo al fatto che abbia sbattuto gli occhi tre volte e abbia detto 'Sparisci subito dalla mia roulotte'".

20 minuti dopo, tuttavia, Harrison si è vendicato facendo proprio lo stesso: indossando la maschera con le fattezze dell'attrice e nascondendosi nella sua roulotte. La star aveva persino annodato la maglia copiando alla perfezione il look del personaggio affidato a Waller-Bridge.