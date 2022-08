Minions 2: Come Gru diventa cattivissimo apre col botto, 6 milioni al box office italiano

Ossigeno per il botteghino italiano i sei milioni di incassi raccolti da Minions 2: Come Gru diventa cattivissimo, sequel d'animazione che scalza l'horror Nope dalla vetta.

Ottime notizie sul fronte del box office italiano, che subisce uno scossone con l'uscita di Minions 2: Come Gru diventa cattivissimo. Il sequel d'animazione della saga di Illumination distribuito da Universal conquista il pubblico italiano vacanziero e segna l'imponente cifra di 6 milioni di euro - 4,3 nel weekend - raccolti in 502 sale. Ossigeno per le sale costrette a fare i conti con la calura e l'esodo dalle città. Come potete scoprire dalla recensione di Minions 2: Come Gru diventa cattivissimo, in questa nuova avventura scopriamo le origini di Gru (il candidato all'Oscar Steve Carell doppiato in italiano da Max Giusti), dodicenne di periferia che trama di conquistare il mondo dal suo scantinato senza grossi risultati. Quando Gru incontra i Minions, tra cui Kevin, Stuart, Bob e Otto - un nuovo Minion con un apparecchio per i denti e un disperato bisogno di compiacere - uniscono le forze come una famiglia strampalata. Insieme, costruiscono il loro covo, sperimentando con le loro prime armi e mettendo a segno le loro prime missioni.

Il sequel dei Minions scalza dalla vetta Nope, nuovo horror di Jordan Peele che scende in seconda posizione e incassa altri 251.000 euro, arrivando a un totale di 724.000 euro. Come anticipa la nostra recensione di Nope, il film segue le vicissitudini della famiglia Haywood, addestratori di cavalli di colore, alle prese con una serie di eventi misteriosi.

Terza posizione per Thor: Love and Thunder, campione di incassi Marvel diretto da Taika Waititi che aggiunge ai suoi guadagni altri 190 mila euro arrivando a un totale di 10,5 milioni di euro.

Dopo tredici settimane di permanenza in classifica, Top Gun: Maverick è stabile in quarta posizione e incassa altri 176.000 euro che lo portano a 12,3 milioni complessivi, sancendo il successo internazionale del sequel con Tom Cruise. Come si legge nella nostra recensione di Top Gun: Maverick, presentato a Cannes come evento speciale, Tom Cruise è tornato nei panni del pilota scavezzacollo Pete Maverick Mitchell a 36 anni di distanza dall'uscita del cult divenuto vero e proprio fenomeno di costume.

In quinta posizione resiste Elvis, il biopic di Baz Luhrmann sul re del rock, che incassa 73.000 euro arrivando a un totale di 3 milioni. Il film interpretato dalla rivelazione Austin Butler e dal divo Tom Hanks nei panni del manager di Elvis, il leggendario Colonnello Tom Parker, consolida i suoi incassi anche nel nostro paese. Qui la nostra recensione di Elvis, che segue l'ascesa e i successi di Elvis Presley, dagli esordi dopo essere cresciuto in un quartiere nero, alla conquista della fama e all'incontro con Priscilla, l'amore della sua vita.