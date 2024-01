Marvel, è reunion per Tom Holland e Robert Downey Jr. ai Critics' Choice Awards

La scorsa notte sono andati in scena i Critics' Choice Awards che hanno visto il trionfo di Oppeneheimer ma anche la commovente reunion tra Tom Holland e Robert Downey Jr., la prima volta insieme per le due star dei Marvel Studios dopo anni.

L'ultima volta che i due sono apparsi insieme in un film del Marvel Cinematic Universe è stato in Avengers: Endgame, che come tutti sapranno, ha segnato l'addio di Robert Downey Jr. al personaggio di Tony Stark, che si sacrifica per salvare l'universo alla fine del film. Anche se Stark viene spesso nominato in Spider-Man: Far From Home, l'attore non compariva mai in scena insieme a Holland.

Nel corso della cerimonia, in cui Downey Jr. ha ricevuto il premio come miglior attore non protagonista per il suo ritratto di Lewis Strauss in Oppenheimer, i due si sono riabbracciati sotto gli sguardi degli altri partecipanti.

Durante un altro momento della cerimonia, Downey Jr. ha letto in pubblico le peggiori stroncature ricevute in carriera, suscitando le risate dei presenti.

Avengers: Endgame e la morte di Tony Stark: Robert Downey Jr. si oppose alle ultime parole

Quella di Robert Downey Jr. è stata una delle otto vittorie di Oppenheimer ai Critics Choice Award 2024, la pellicola di Christopher Nolan ha battuto il rivale Barbie, che si è portato a casa "solo" sei statuette.