Oppenheimer trionfa ai Critics Choice Awards 2024 con 8 statuette, Barbie si ferma a quota 6

Le serie The Bear e Lo scontro dominano le categorie televisive dei Critics Choice Awards 2024 con quattro statuette ciascuna.

Oppenheimer è il grande vincitore dei Critics Choice Awards 2024 con otto statuette, tra cui miglior film, regista (Christopher Nolan) e attore non protagonista (Robert Downey Jr.). Il film sul padre della bomba atomica ha sconfitto Barbie, che ha conquistato sei premi tra cui quello per la migliore commedia e la migliore canzone (I'm Just Ken).

La cerimonia Critics Choice Awards 2024 ha, inoltre, anticipato un possibile esito degli Oscar incoronando Emma Stone miglior attrice per Povere creature! e Paul Giamatti miglior attore con il suo The Holdovers.

Meno sorprese nel campo televisivo, dove The Bear, Succession e Lo scontro si sono spartite i principali premi vincendo, rispettivamente, come migliore serie comica, drammatica e limitata. The Bear e Lo scontro hanno conquistato quattro statuette a testa, mentre Succession ha portato a casa tre premi.

Chelsea Handler ha condotto la cerimonia, trasmessa in diretta su The CW e tenutasi al Barker Hangar di Santa Monica. Harrison Ford ha accettato il premio alla carriera e America Ferrera è stata insignita del SeeHer Award.

Ecco l'elenco completo dei vincitori dei Critics Choice Awards 2024.

Cinema

Miglior Film

Oppenheimer

Migliore Attore Protagonista

Paul Giamatti - The Holdovers

Migliore Attrice Protagonista

Emma Stone - Povere creature!

Migliore Attore Non Protagonista

Robert Downey Jr. - Oppenheimer

Migliore Attrice Non Protagonista

Da'Vine Joy Randolph - The Holdovers

Migliore Attore/Attrice Emergente

Dominic Sessa - The Holdovers

Migliore Cast

Oppenheimer

Miglior Regista

Christopher Nolan - Oppenheimer

Migliore Sceneggiatura Originale

Greta Gerwig & Noah Baumbach - Barbie

Miglior Sceneggiatura Non Originale

Cord Jefferson - American Fiction

Miglior Fotografia

Hoyte van Hoytema - Oppenheimer

Migliori Scenografie

Sarah Greenwood, Katie Spencer - Barbie

Miglior Montaggio

Jennifer Lame - Oppenheimer

Migliori Costumi

Jacqueline Durran - Barbie

Miglior Trucco e Acconciature

Barbie

Migliori Effetti Speciali

Oppenheimer

Miglior Film di genere commedia

Barbie

Miglior Film Animato

Spider-Man: Across the Spider-Verse

Miglior Film in lingua straniera

Anatomia di una caduta

Migliore Canzone

"I'm Just Ken" - Barbie

Migliore Colonna sonora

Ludwig Göransson - Oppenheimer

Televisione

Migliore serie drammatica

Succession (HBO | Max)

Migliore Attore in una serie drammatica

Kieran Culkin - Succession (HBO | Max)

Migliore Attrice in una serie drammatica

Sarah Snook - Succession (HBO | Max)

Migliore Attore Non Protagonista in una serie drammatica

Billy Crudup - The Morning Show (Apple TV+)

Migliore Attrice Non Protagonista in una serie drammatica

Elizabeth Debicki - The Crown (Netflix)

Migliore serie di genere comedy

The Bear (FX)

Migliore Attore in una serie di genere comedy

Jeremy Allen White - The Bear (FX)

Migliore Attrice in una serie di genere comedy

Ayo Edebiri - The Bear (FX)

Migliore Attore Non Protagonista in una comedy

Ebon Moss-Bachrach - The Bear (FX)

Migliore Attrice Non Protagonista in una serie comedy

Meryl Streep - Only Murders in the Building (Hulu)

Migliore miniserie

Lo scontro (Netflix)

Migliore Film TV

Quiz Lady (Hulu)

Migliore attore in una miniserie o film tv

Steven Yeun - Lo scontro (Netflix)

Migliore Attrice in una miniserie o film tv

Ali Wong - Lo scontro (Netflix)

Migliore Attore Non Protagonista in una miniserie o film tv

Jonathan Bailey - Fellow Travelers (Showtime)

Migliore Attrice Non Protagonista in una miniserie o film tv

Maria Bello - Lo scontro (Netflix)

Migliore serie in lingua straniera

Lupin (Netflix)

Migliore serie animata

Scott Pilgrim Takes Off (Netflix)

Miglior Talk Show

Last Week Tonight with John Oliver (HBO | Max)

Migliore Speciale Comico

John Mulaney: Baby J (Netflix)