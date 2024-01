Robert Downey Jr. legge le stroncature ai Critics Choice Awards 2024: 'Divertente come una scorreggia a letto'

Nel ritirare il premio come miglior attore non protagonista, la star di Oppenheimer Robert Downey Jr. ha dilettato il pubblico leggendo le sue peggiori stroncature.

Robert Downey Jr. avrà pure vinto il Critics Choice Award 2024 come miglior attore non protagonista per Oppenheimer, ma non dimentica certo le numerose stroncature ricevute nel corso della sua carriera. Il discorso di ringraziamento è servito come occasione per leggere alcune delle sue peggiori recensioni suscitando l'ilarità nel pubblico.

La star di Oppenheimer ha iniziato il suo discorso ammettendo ironicamente di "amare la critica" e di ricordare alcune delle recensioni più poetiche del suo lavoro firmate dai membri della Critics Choice Association.

"Stamattina pensavo che adoro i critici" ha esordito. "Sapete, mi hanno dato feedback così belli, davvero tanti momenti fantastici, e alcuni di essi sono così poetici. Voglio solo condividere con voi alcuni dei loro pensieri nel corso degli anni."

"Il primo è una specie di haiku: 'Sciatto, disordinato e pigro'" ha proseguito poi. "Il successivo è più metaforico: 'Come Pee-Wee Herman che emerge dal coma'. Questo era da un inglese: 'Uno spreco sconcertante di talento'. E infine, e questo ci ha girato intorno: "Divertente come una scoreggia a letto.'"

Il talento di Downey in Oppenheimer

Robert Downey Jr. ha poi ringraziato i suoi "Oppenhomies", coloro che hanno lavorato al suo fianco nel film esclamando:

"Ogni giorno di riprese è stato come se il mio ego mi fosse stato messo davanti alla porta, e penso che non sarebbe potuto succedere a un tizio più gentile".

Quella di Robert Downey Jr. è stata una delle otto vittorie di Oppenheimer ai Critics Choice Award 2024, la pellicola di Christopher Nolan ha battuto il rivale Barbie, che si è portato a casa "solo" sei statuette.