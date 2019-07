Avengers: Endgame e la morte di Tony Stark: Robert Downey Jr. si oppose alle ultime parole

Robert Downey Jr. si è opposto a far parlare Tony Stark nella scena della sua morte in Avengers: Endgame.

Robert Downey Jr. è responsabile dell'approccio minimalista nella scena della morte di Tony Stark in Avengers: Endgame visto che è stato proprio lui a opporsi alle ultime parole del personaggio.

Avengers: Endgame, Robert Downey Jr. in una scena

Parlando del finale di Avengers: Endgame, gli sceneggiatori hanno svelato che Robert Downey Jr. si è opposto alle ultime battute scritte per Tony Stark nella scena della morte:

"Questo è il motivo per cui danziamo tutti insieme e perché il cinema è l'arte più collaborativa di tutte. Spesso ci troviamo in una stanza con i registi, i fratelli Russo, e Kevin Feige per cercare di prendere una decisione".

Come sottolineano gli sceneggiatori di Avengers: Endgame, il processo creativo coinvolge gli stessi attori, "che con questi personaggi hanno trascorso un sacco di tempo. Chris e io siamo stati molto felici di scrivere le parole da mettere in bocca al morente Tony Stark. Ma Robert non era contento, sentiva che per un personaggio che parlava moltissimo come Tony Stark una giusta fine sarebbe stata senza parole. Noi non eravamo convinti, ma lui ci ha detto 'Voglio dire il meno possibile'. Ha avuto ragione".

Avengers: Endgame, l'ultima scena di Robert Downey Jr. ha un legame speciale con Iron Man