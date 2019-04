Marvel: la Fase Quattro durerà 5 anni e potrebbe non includere gli X-Men

Come proseguirà la Fase Quattro dell'MCU, ci sarà posto per l'arrivo degli X-Men, quali nuovi eroi approderanno nel franchise?

Dopo aver portato a termine le prime tre fasi del Marvel Cinematic Universe, durate 10 anni e 22 film, i Marvel Studios si preparano a dare il via alla Fase Quattro, che durerà cinque anni durante i quali gli X-Men potrebbero non comparire nel franchise.

Avengers: Endgame metterà un punto fermo nella Infinity Saga portando a compimento un percorso durato 10 anni durante i quali Marvel ha incassato quasi 20 miliardi di dollari. Ma cosa accadrà dopo? Quali eroi e avventure ci attendono nella Fase Quattro? E come cambierà l'MCU dopo l'acquisizione di Fox da parte di Disney? Gli X-Men faranno la loro comparsa nell'MCU durante la Fase Quattro? Questo non è ancora detto.

Avengers: Endgame, un fotogramma dello sport del Super Bowl

Alla domanda sulla possibile comparsa degli X-Men nell'MCU, il capo di Marvel Kevin Feige ha così risposto: "Ci vorrà del tempo. Sta per iniziare tutto, stiamo lavorando a un piano di cinque anni che abbiamo iniziato prima che accadesse tutto questo. Al momento non sappiamo quando gli X-Men faranno la loro comparsa, ma siamo convinti che sia bello riaverli a casa. Sono tornati, ma ci vorrà un bel po' di tempo prima di rivederli."

Il piano quinquennale della Fase Quattro dell'MCU, a quanto sappiamo finora, comprende pellicole come Black Widow, The Eternals, Shang-Chi, e probabilmente anche Doctor Strange 2, Black Panther 2 e Guardians of the Galaxy Vol. 3. Sull'argomento, per adesso, Kevin Feige mantiene il riserbo visto che alcune informazioni sulla Fase Quattro potrebbero rappresentare spoiler per Avengers: Endgame.

"Stiamo costruendo una nuova serie di film che arriverà nei prossimi cinque anni, ma non paragonateli alle prime tre fasi. Sono due cose distinte e spero che il pubblico le percepisca come tali. Ma il pensiero alla base è simile, che è 'Come possiamo continuare a raccontare storie con personaggi che il pubblico conosce già e ama profondamente in modo diverso e sorprendente'? Abbiamo un sacco di idee e progetti che confluiranno nella Fase Quattro, ma come possiamo introdurre anche nuovi personaggi che i fan dei fumetti conoscono poco? Anche questa è una sfida emozionante."

Avengers: Endgame sarà nei cinema italiani partire dal 24 aprile.

