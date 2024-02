Marvel, Colman Domingo sui rumor come nuovo Kang del MCU

Domingo non ha parlato nello specifico di Kang e non ha confermato i contatti con Marvel

Come conseguenza del licenziamento di Jonathan Majors, i Marvel Studios sono alla ricerca di un sostituto per il personaggio di Kang e nelle ultime settimane era emerso il nome di Colman Domingo come possibile candidato. Ora è lo stesso attore ha commentare le voci.

L'affaire Jonathan Majors

Jonathan Majors è stato accusato di molestie e violenza sessuale nei confronti dell'ex compagna e successivamente dichiarato colpevole. L'attore aveva precedentemente interpretato Kang in Ant-Man and the Wasp: Quantumania e in Loki stagione 1 e 2. Il suo personaggio avrebbe dovuto essere un importante tassello della prossima fase del MCU ma a seguito del licenziamento la Marvel ha dovuto stravolgere i suoi piani per la prossima uscita di Avengers 5.

In particolare, quando Majors è stato licenziato, i fan sui social media hanno immediatamente indicato John Boyega come potenziale sostituto, che però ha subito fatto sapere di non essere interessato. A ogni modo Avengers 5 è attualmente in fase di rielaborazione e non si intitolerà più Avengers: La dinastia Kang.

Avengers 5: Colman Domingo sostituirà Jonathan Majors nel ruolo di Kang? Parla l'attore

La versione di Domingo

Nel corso di una intervista concessa a Vanity Fair, Domingo non ha parlato nello specifico del ruolo di Kang, e ha ammesso di non sapere se i suoi agenti sono stati in contatto con i Marvel Studios circa un possibile ingresso nel MCU:

"Il mio team di agenti ha avuto conversazioni con la Marvel su alcuni aspetti del MCU per anni. Se so che questo è vero o no? In realtà non lo so".

Domingo è candidato agli Oscar 2024 come miglior attore protagonista per la sua interpretazione in Rustin.