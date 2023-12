Jonathan Majors è stato considerato colpevole di molestie e aggressione

Jonathan Majors è stato dichiarato colpevole nel processo in corso a New York dove che era stato accusato di violenza domestica.

L'attore potrebbe ora trascorrere persino a un anno da trascorrere in prigione o rimanere libero in regime di libertà vigilata.

La decisione

The Harder They Fall: Jonathan Majors alla conferenza stampa del BFI London Film Festival 2021

La sentenza verrà pronunciata il 6 febbraio dopo che Jonathan Majors è stato ritenuto dai giurati colpevole di due dei quattro capi di imputazione al centro del processo.

L'attore è stato infatti considerato innocente per quanto riguarda i reati di aggressione dolosa di terzo grado e di molestie aggravate di secondo grado. Majors è invece stato dichiarato colpevole di molestie e aggressione.

Jonathan era stato arrestato il 25 marzo dopo che la polizia lo aveva ritenuto colpevole di aver aggredito la fidanzata Grace Jabbari dopo che la giovane aveva reagito negativamente alla scoperta di alcuni messaggi di un'altra donna. Il procuratore distrettuale, durante le udienze, aveva sostenuto che Jabbari fosse da tempo vittima delle manipolazioni mentali e degli scatti di violenza di Majors che si è sempre condannato innocente, portando come prove anche dei messaggi e dei video.

Il Kang di Jonathan Majors in Quantumania: quando un grande nemico è stretto in un piccolo film

I giurati, prima di deliberare, hanno chiesto di rivedere il video che mostrava la coppia litigare all'esterno della macchina presa a noleggio nella notte del 24 marzo e di rileggere alcuni passaggi della testimonianza di un'amica di Grace che aveva parlato di quanto accaduto in un nightclub dopo lo scontro con Majors.