Avengers 5: Colman Domingo sostituirà Jonathan Majors nel ruolo di Kang? Parla l’attore.

Secondo recenti indiscrezioni, l'attore Colman Domingo dovrebbe rimpiazzare Jonathan Majors nel ruolo di Kang dopo il licenziamento di quest'ultimo da parte della Disney e della Marvel. Domingo, noto per Fear the Walking Dead, ha avuto modo di commentare le voci sul presunto recasting durante il tour promozionale del film The Color Purple.

"Non lo so, penso sempre a quello che devo fare nel momento presente... So che ci sono chiacchiere e rumor in giro, e non so quanto ci sia di vero. Il mio team non mi ha nemmeno detto nulla a riguardo quindi non posso dire se sia vero o meno. I fan sono appassionati. In qualche modo il mio nome sta girando là fuori e mi piace anche solo l'idea che se ne stia parlando con tale entusiasmo", ha detto l'attore a Entertainment Tonight.

Il ruolo di Kang

Majors è stato accusato di molestie e violenza sessuale nei confronti dell'ex compagna e successivamente dichiarato colpevole. L'attore aveva precedentemente interpretato Kang in Ant-Man and the Wasp: Quantumania e in Loki stagione 1 e 2. Il suo personaggio avrebbe dovuto essere un importante tassello della prossima fase del MCU ma a seguito del licenziamento la Marvel ha dovuto stravolgere i suoi piani per la prossima uscita di Avengers 5.

In particolare, quando Majors è stato licenziato, i fan sui social media hanno immediatamente indicato John Boyega come potenziale sostituto, che però ha subito fatto sapere di non essere interessato. A ogni modo Avengers 5 è attualmente in fase di rielaborazione e non si chiamerà più Avengers: La dinastia Kang.