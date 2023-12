Jonathan Majors: recast di Kang in vista dopo il licenziamento? John Boyega e Damson Idris in trend

La condanna inflitta a Jonathan Majors ha spinto i Marvel Studios a licenziare l'attore, accusato di aggressione e molestie nei confronti dell'ex fidanzata. I fan, ovviamente, hanno già annunciato pubblicamente i nomi di coloro che riterrebbero adatti al ruolo di Kang il Conquistatore nel Marvel Cinematic Universe al posto di Majors. Tra i papabili per gli appassionati spiccano John Boyega e Damson Idris.

Sui social in particolare il nome di John Boyega circola con frequenza ma è stato lo stesso attore a sottolineare sui social che non parteciperà al Marvel Cinematic Universe nel ruolo di Kang, rispondendo con una gif di Ciuchino, il personaggio di Shrek, che scuote la testa a precisa domanda.

Un altro nome molto gettonato è Damson Idris, star della serie tv Snowfall, nella quale si è messo in luce nel ruolo del protagonista, Franklin Saint.

E se non ci fosse un recasting?

È difficile stabilire quale attore potrebbe sostituire Jonathan Majors nel ruolo di Kang il Conquistatore. Non è detto che Marvel decida di proseguire sulla strada di Kang come villain e non rispolverare altri cattivi storici di Marvel che non sono ancora comparsi nel franchise cinematografico e televisivo.

La certezza è che mancherà Jonathan Majors dopo la condanna di poche ore fa. L'attore ha già annunciato che farà ricorso a febbraio ma la decisione definitiva di Marvel è già arrivata e Majors non farà più parte del futuro prossimo del Marvel Cinematic Universe.