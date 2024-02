Avengers 5 avrà un nuovo titolo dopo aver tolto il riferimento a Kang

I Marvel Studios avrebbero deciso di rimuovere il riferimento a Kang dal titolo del quinto film degli Avengers.

Dopo la condanna di Jonathan Majors e la scelta della Disney di licenziarlo, i produttori e gli sceneggiatori sembrano aver deciso di compiere degli importanti cambiamenti.

Le indiscrezioni

Un nuovo articolo di The Hollywood Reporter sostiene che Avengers: The Kang Dynasty avrà un titolo completamente diverso. Lo studio sta inoltre "compiendo delle mosse per minimizzare" il ruolo del villain interpretato da Jonathan Majors fin da prima della condanna per le molestie e l'aggressione compiute ai danni della sua ex fidanzata.

Avengers 5 dovrebbe arrivare nei cinema americani l'1 maggio 2026, un anno dopo rispetto alla precedente data annunciata dai Marvel Studios, che era stata fissata al 2 maggio 2025. La sceneggiatura è inoltre ora in mano a Michael Waldron, che sostituirà Jeff Loveness nel delineare la storia.

Jonathan Majors fuori dalla Marvel: il possibile addio a Kang il Conquistatore è un'opportunità?

I prossimi progetti del MCU hanno subito vari posticipi a causa degli scioperi avvenuti nel 2023.

I futuri capitoli delle avventure del team degli Avengers concluderanno la Fase 6 del MCU, che prenderà il via con The Fantastic Four.