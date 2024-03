Avengers 5: nonostante il cambio di titolo, il personaggio di Kang resterà, ma con qualche cambiamento

Dopotutto Kang il Conquistatore potrebbe comparire ancora in Avengers 5 nonostante il cambio di titolo confermato da Disney e Marvel. La pellicola che proseguirà la saga degli Avengers non si intitolerà più Avengers: The Kang Dynasty, ma ciò non significa che il potente villain scomparirà dall'MCU, almeno secondo i rumor.

Secondo l'insider Daniel Richtman, i Marvel Studios avrebbero intenzione di mantenere Kang il Conquistatore come parte importante della storia, ma con un cambiamento sostanziale. Kang non sarà più l'unico cattivo, ma gli verrà affiancato un altro villain. Questi cambiamenti seguono la condanna di Jonathan Majors, giudicato colpevole di aggressione e molestie nei confronti dell'allora fidanzata, condanna che ha spinto Marvel a correre ai ripari.

Marvel, Colman Domingo sui rumor come nuovo Kang del MCU

La soluzione di Marvel

Come pensa Marvel di porre rimedio alla dipartita di Jonathan Majors, astro nascente dell'MCU licenziato dopo il verdetto di colpevolezza, oltre a cambiare titolo ad Avengers 5? _ Affiancando a Kang un secondo villain_ che possa surclassarlo in futuro. Si parla di Doctor Doom o Apocalypse, anche se al momento mancano conferme ufficiali. Ovviamente, se queste voci saranno confermate, il personaggio di Kang subirà un recasting, con un nuovo attore al posto di Majors.

Tra i nomi emersi nei report degli insider i più papabili sarebbero John David Washington o Colman Domingo, ma per adesso non vi è niente di certo, perciò non resta che aspettare e vedere che accadrà.