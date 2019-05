Marvel Cinematic Universe: svelato il tempo trascorso da ogni supereroe sullo schermo

Avengers: Endgame ha concluso una fase importante del Marvel Cinematic Universe e alcuni fan hanno provato a calcolare alcuni interessanti dati statistici riguardanti gli eroi apparsi sul grande schermo.

Le cifre fanno riferimento ai 22 film prodotti fino a questo momento, svelando la top 16 dei personaggi Marvel più presenti sul grande schermo.

Come prevedibile il personaggio con più minuti di presenza, ben 384.5, sullo schermo è Iron Man grazie ai suoi tre film da assoluto protagonista, la presenza nelle avventure degli Avengers, in Captain America: Civil War e in Spider-Man: Homecoming.

Alle spalle del personaggio interpretato dall'attore Robert Downey Jr. c'è Captain America con 276.75 minuti e la top 3 è chiusa da Thor, fermo a 229.25 minuti.

Ai piedi della classifica ci sono Hulk e Ant-Man che riesce a superare Black Widow, con 136.5 minuti rispetto a 127.5, grazie ai due cinecomic di cui è protagonista. Le altre donne presenti in classifica sono Captain Marvel e Gamora, rispettivamente con 81.5 e 76 minuti.

Il personaggio di Scarlett Johansson è però il personaggio con la presenza più lunga sugli schermi pur non avendo un film totalmente dedicato a lei, mentre Tony Stark stabilisce anche il record relativo a la presenza più elevata in un singolo film grazie ai 77.25 minuti in cui appare in Iron Man.

Il film campione d'incassi conclude ufficialmente la timeline iniziata con Iron Man; se volete conoscere il nostro giudizio su Avengers: Endgame potete leggere le opinioni della redazione sul film Marvel.

