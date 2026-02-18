Martin Scorsese in The Mandalorian and Grogu: il trailer svela il ruolo del regista

Scorsese ha chiuso un occhio sulla sua avversione per i blockbuster grazie all'intercessione di Jon Favreau, che lo ha voluto in un gustoso cameo svelato dal nuovo trailer.

Il trailer ufficiale di The Mandalorian and Grogu svelato di recente ha rivelato una sorprendente presenza nel cast, quella del regista Martin Scorsese. Il trailer, lanciato in versione originale e italiana, promuove l'uscita del film di Jon Favreau, primo lungometraggio della saga di Star Wars in sette anni, tornando a raccontare le avventure del cacciatore di taglie Din Djarin/Mando e del suo amico Grogu, alias Baby Yoda.

Baby Yoda in una scena di The Mandalorian and Grogu

Chi interpreta Martin Scorsese in The Mandalorian and Grogu?

Durante la visione del trailer (in versione originale), c'è un momento a circa 20 secondi in cui la voce di un alieno suona familiare. Si tratta del regista Martin Scorsese, che si è divertito a comparire in un cameo vocale.

Scorsese interpreta un Ardenniano (una specie aliena a quattro braccia ricoperta di pelliccia) che gestisce un negozio e cerca di interrompere una conversazione con Mando, che sta cercando informazioni su uno degli Hutt.

Questa non è certo la prima esperienza di doppiaggio per Scorsese: il lavoro di doppiaggio più memorabile del cineasta rimane il pesce palla ansioso nel film d'animazione del 2004 Shark Tale.

Cosa accade nel trailer?

Tra i momenti salienti del trailer della pellicola di Favrau, in uscita nei cinema italiani il 20 maggio con Disney, vediamo Din Djarin senza casco in diverse situazioni, inoltre viene mostrato un assaggio dello scontro tra Din e Rotta the Hutt, personaggio doppiato da Jeremy Allen White nella versione originale.

Il promo svela, inoltre, le prime immagini dei gemelli Hutt, che abbiamo incontrato in The Book of Boba Fett e che erano già apparsi nel poster rivelato a settembre. Particolarmente gustosa la scena che vede coinvolti Mando e il personaggio doppiato da Martin Scorsese. Il cacciatore di taglie lo avvicina per ottenere informazioni sugli Hutt. Inizialmente disponibile su pagamento, l'alieno ha una reazione brusca ("Siamo chiusi!") non appena sente nominare i signori del crimine.

Dalla polemica alla collaborazione: il legame tra Scorsese e Jon Favreau

Tra Disney e Martin Scorsese non corre buon sangue dopo i ripetuti attacchi del regista ai blockbuster Marvel, ma a garantire la presenza del cineasta nel gustoso cameo vocale è stata la stima reciproca nei confronti di Jon Favreau, regista del film, che Scorsese ha diretto in The Wolf of Wall Street.

A fianco di Scorsese e del protagonista Pedro Pascal, The Mandalorian and Grogu, uno dei film al cinema più attesi del 2026, vanta la presenza nel cast di Sigourney Weaver nel ruolo del sergente Ward, Jeremy Allen White nel ruolo di Rotta the Hutt e Jonny Coyne nei panni di un signore della guerra imperiale ancora senza nome. Ludwig Göransson ha composto la colonna sonora del film, dopo aver firmato il tema della serie Disney+.