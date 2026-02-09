The Mandalorian & Grogu tra la neve di un pianeta sconosciuto in questa nuova anteprima

Durante il Super Bowl, Disney ha celebrato il legame tra Mando e Grogu con un nuovo spot che lancia il nuovo film Star Wars in arrivo al cinema il prossimo maggio

Disney ha portato un po' di Star Wars al Super Bowl domenica scorsa, con un nuovo spot interamente dedicato al film The Mandalorian & Grogu.

Ma piuttosto che un trailer, si è trattato di uno spot pubblicitario di 30 secondi realizzato su misura dal regista Jon Favreau. Lo spot presenta un narratore, in questo caso il leggendario Sam Elliott, in uno spot che ricorda le pubblicità di un auto della Ford, ma in questo caso si tratta di Din Djarin e Grogu che viaggiano su una carrozza trainata da Tauntaun.

Disney spera che questo spot sfacciato e nostalgico ricordi al pubblico l'affetto che ha provato per i personaggi apparsi per la prima volta nel corso della serie The Mandalorian su Disney+, diventati immediatamente amatissimi dai fan di Star Wars.

Il grande ritorno di Star Wars al cinema dopo sette anni

The Mandalorian & Grogu è il primo film di Star Wars ad arrivare sul grande schermo in quasi sette anni, dopo L'ascesa di Skywalker di J.J. Abrams uscito nel dicembre 2019.

Il film segna una nuova era per la Lucasfilm, la società fondata dal creatore di Star Wars George Lucas e venduta alla Disney nel 2012. La presidente di lunga data Kathleen Kennedy si è dimessa il mese scorso, lasciando il posto al protetto di Lucas Dave Filoni e alla dirigente Lynwen Brennan.

Pedro Pascal torna a interpretare Din Djarin, il riluttante custode di Grogu, un essere sensibile alla Forza che ha bisogno di una guida. Sigourney Weaver e Jeremy Allen White fanno parte del cast del film, che uscirà nelle sale il 20 maggio prossimo.

Star Wars: The Mandalorian and Grogu, una sequenza del film

Quali avventure affronteranno Din Djarin e Grogu?

In The Mandalorian & Grogu, il malvagio Impero è caduto e i signori della guerra imperiali rimangono sparsi per tutta la galassia. Mentre la neonata Nuova Repubblica lavora per proteggere tutto ciò per cui ha combattuto la Ribellione, ha chiesto l'aiuto del leggendario cacciatore di taglie mandaloriano Din Djarin e del suo giovane apprendista Grogu.

Il film è diretto da Jon Favreau, che è anche produttore insieme a Kathleen Kennedy, Dave Filoni e Ian Bryce. La colonna sonora del film è composta da Ludwig Göransson, che torna a occuparsi delle musiche dopo aver sviluppato il tema della serie Disney+.