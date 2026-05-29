The Mandalorian and Grogu: l'apparizione di un noto droide scatena la teoria su Luke Skywalker

Tra gli omaggi alla saga di Star Wars che spuntano in varie scene di The Mandalorian and Grogu ce n'è uno che ha attirato l'attenzione dei fan alimentando una teoria su uno dei personaggi chiave. Si tratta di Luke Skywalker.

Come ricorderanno gli spettatori, l'iconico eroe interpretato da Mark Hamill è apparso nella seconda stagione di The Mandalorian per portare via con sé Grogu e addestrarlo nelle vie della Forza. Dopo che il bambino ha abbandonato l'addestramento durante The Book of Boba Fett per ricongiungersi con Mando (Pedro Pascal), Luke Skywalker è sparito così come era apparso e al momento non se ne sa più niente. Ma una certa apparizione presenza in The Mandalorian and Grogu ha riacceso le speranze per un suo ritorno.

Grogy in una scena di The Mandalorian and Grogu

Quale easter egg di The Mandalorian and Grogu anticipa il ritorno di Luke Skywalker

La scena incriminata si colloca durante i titoli di testa del film, sequenza che contiene una panoramica della Base Adelphi mentre risuona l'iconico tema musicale di Ludwig Göransson. I fan più attenti hanno notato che un'unità R2-D2 sembra essere calata nell'alloggiamento di un X-wing per una frazione di secondo.

L'apparizione brevissima ha subito messo in allarme il pubblico che si è precipitato sui social media commentando l'apparizione. "Era R2-D2 quello sull'X-wing di Luke che ho visto in The Mandalorian e Grogu?" ha chiesto un utente pubblicando il fotogramma in questione.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Come scrive Geektyrant, "l'inquadratura è incredibilmente veloce, il che rende difficile distinguere chiaramente il droide. Potrebbe benissimo trattarsi di un'altra unità R2-D2 blu e argento, dato che Star Wars ha introdotto molti droidi simili nel corso degli anni. Il film presenta persino un altro droide dall'aspetto simile in un'altra sequenza iniziale". Ma il dubbio ai fan rimane.

Grogu in mezzo al deserto

Dove si colloca The Mandalorian and Grogu nella timeline di Star Wars

Come chiarisce la nostra recensione di The Mandalorian and Grogu, il film è ambientato dopo la Battaglia di Yavin, circa 5 anni dopo gli eventi de Il ritorno dello Jedi e 25 anni prima di Star Wars: Il risveglio della Forza.

Che cosa sta facendo Luke Skywalker in quest'epoca? Sta costruendo il suo Nuovo Ordine di Jedi, perciò potrebbe tranquillamente aver mantenuto un legame con la Nuova Repubblica mentre cerca studenti sensibili alla Forza e ricostruisce la conoscenza Jedi in tutta la galassia.

Che Luke faccia visita alla Base Adelphi di tanto in tanto è plausibile, e se Grogu si trovasse lì? Di sicuro Luke avrebbe un buon motivo per farci un salto.

Naturalmente, questa teoria dei fan non trova, al momento, alcun riscontro ufficiale da parte di Lucasfilm. Il droide visto nella scena potrebbe semplicemente somigliare a R2-D2 senza implicazioni per la possibile vicinanza di Luke Skywalker ai fatti narrati. Per avere qualche certezza in più non ci resta che attendere.