The Mandalorian and Grogu: per apprezzare il film è necessario aver visto la serie tv?

Nei cinema dal 20 maggio, il debutto del film di Star Wars non è stato travolgente anche se gli incassi sono superiori alle previsioni, ma per godere della visione serve aver visto The Mandalorian? Scopriamolo insieme.

Con 163 milioni di incassi globali (a oggi) e 100 milioni tondi tondi incassati negli USA, The Mandalorian and Grogu non si è rivelato il flop che molti avevano previsto. Pur essendo il peggior debutto nella saga di Star Wars, peggiore perfino dell'infausto Solo: A Star Wars Story, il film continua ad attirare l'attenzione del grande pubblico.

Per fare un bilancio più ragionato dovremo attendere l'esito del secondo weekend di programmazione, ma nel frattempo in molti si pongono un quesito. Come anticipato, il film con Pedro Pascal nasce dalla serie Disney+ The Mandalorian, di cui inizialmente doveva essere la quarta stagione. Vista questa origine "televisiva", è necessario aver visto lo show per poter godere appieno della visione del film? Proviamo a dare una risposta.

The Mandalorian insieme al piccolo Grogu

The Mandalorian and Grogu è fruibile anche da chi non ha visto la serie tv?

Naturalmente c'è chi si pone il dubbio. La possibilità di recarsi al cinema, pagando un biglietto sempre più costoso, per vedere un film nato da una serie tv col rischio di non capire buona parte della storia potrebbe spingere molti potenziali spettatori a desistere.

Le tre stagioni di The Mandalorian - disponibili in streaming su Disney+ - più la serie The Book of Boba Fett, anch'essa collegata alle vicende, potrebbero far temere a qualcuno di non riuscire ad apprezzare tutti i dettagli e i riferimenti, ma da questo punto di vista possiamo provare a rassicurarvi.

Come spieghiamo nella nostra recensione di The Mandalorian and Grogu, il film si riallaccia alla serie Disney+ seguendo le avventure attraverso la galassia del personaggio di Pedro Pascal e del piccolo Grogu, ma racconta avventure indipendenti da quanto visto in precedenza perciò può essere considerato, in larga misura, un'esperienza completamente autonoma.

Pedro Pascal in un scena di The Mandalorian and Grogu

Quali sono le differenze tra il film e la serie Disney+

Star Wars: The Mandalorian and Grogu torna a avventare le avventure di Din Djarin e Grogu, introdotti per la prima volta nella serie The Mandalorian, senza però fare alcun riferimento specifico agli eventi dello show. "Il film, inoltre, non fa progredire le vicende di Mando e Grogu nella storia più ampia dell'universo narrativo, ma racconta una piccola avventura secondaria a sé stante" come scrive The Wrap.

Star Wars: The Mandalorian and Grogu - Grogu incontra un personaggio importante

La trama segue Mando mentre dà la caccia agli ufficiali imperiali ancora nascosti dopo il crollo dell'Impero. Dopo aver ricevuto l'incarico dai gemelli Hutt di trovare il loro nipote, Rotta the Hutt (Jeremy Allen White), Din Djarin si ritrova coinvolto in una grande avventura.

Sebbene alcuni elementi della trama del film, come la Nuova Repubblica e la fine dell'Impero, siano già presenti nella serie tv, non hanno un ruolo determinante nella storia. vediamo anche comparire sul grande schermo alcuni personaggi dello show, ma l'attenzione è tutta concentrata su Mando e Grogu. Anche se il ritmo del film può sembrare simile a quello di un episodio della serie, non occorre conoscere lo show per godere della visione anche se, come sottolinea Comingsoon.net, "conoscere la storia in anticipo contribuirà ad arricchire l'esperienza".