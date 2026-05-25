The Mandalorian & Grogu, Hideo Kojima: "Uno spettacolo d'intrattenimento realizzato con maestria"

Hideo Kojima, creatore di videogame cult come Metal Gear Solid e Death Stranding, ha condiviso la sua recensione del film The Mandalorian and Grogu, il nuovo capitolo della saga di Star Wars arrivato nelle sale cinematografiche.

L'artista, nel suo post condiviso su X, ha lodato il lavoro compiuto da Jon Favreau nel realizzare il progetto che prosegue la storia iniziata nella serie prodotta per Disney+.

L'opinione di Kojima sul film della saga

Il film Star Wars: The Mandalorian and Grogu, di cui potete leggere la nostra recensione, non sembra aver convinto del tutto la critica, essendo arrivato a una percentuale di recensioni positive su Rotten Tomatoes pari a 62%. L'opinione degli spettatori, tuttavia, sembra più positiva con un punteggio dell'89% su Popcornmeter e di A- su CinemaScore.

Star Wars: The Mandalorian and Grogu - Grogu durante una scena del film

Hideo Kojima ha ora scritto online: "Ho visto Star Wars: The Mandalorian e Grogu in IMAX. Nel 2019 avevo visto solo l'inizio di The Mandalorian mentre esaminavo la tecnologia di "produzione virtuale" con proiettori LED, ma questa volta non ho avuto problemi a immergermi completamente".

L'artista ha proseguito sottolineando: "Azione, inseguimenti in auto, combattimenti ravvicinati, duelli con la spada, sparatorie, scontri mortali, combattimenti aerei, mostri giganti, mech giganti. Una vera e propria dimostrazione di "tutto contro tutto". CGI, pupazzi, trucco speciale, animatronic, stop-motion. Persino la cura dei dettagli dietro le quinte sembra avere tutto. X-Wing, AT-AT, AT-RT, speeder, stormtrooper, droidi. Praticamente ogni elemento dell'intera saga di Star Wars è presente. Uno spettacolo di intrattenimento realizzato con maestria artigianale da Jon Favreau".

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Cosa racconta The Mandalorian & Grogu

Nel nuovo capitolo della saga di Star Wars il malvagio Impero è caduto e i signori della guerra imperiali rimangono sparsi per tutta la galassia. Mentre la neonata Nuova Repubblica lavora per proteggere tutto ciò per cui ha combattuto la Ribellione, ha chiesto l'aiuto del leggendario cacciatore di taglie mandaloriano Din Djarin e del suo giovane apprendista Grogu.

Favreau è anche produttore insieme a Kathleen Kennedy, Dave Filoni e Ian Bryce. La colonna sonora del film è composta da Ludwig Göransson, che torna a occuparsi delle musiche dopo aver sviluppato il tema della serie Disney+.

I protagonisti sono Pedro Pascal che riprende il ruolo di Din Djarin, Sigourney Weaver nel ruolo del sergente Ward, Jeremy Allen White nel ruolo di Rotta the Hutt, Jonny Coyne nel ruolo di un signore della guerra imperiale ancora senza nome.