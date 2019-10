Martin Scorsese critica ancora i film Marvel: "Ne siamo invasi ed è un problema"

Martin Scorsese critica i film Marvel, con una nuova dichiarazione, stavolta dal palco del London Film Festival 2019, sostenendo che "siamo invasi dai film Marvel" e che i titolari dei cinema dovrebbero fare qualcosa per frenare questa invasione.

A giudicare dal suo recente intervento al London Film Festival, Martin Scorsese non ha riconsiderato le sue posizioni e ha rincarato la dose. In occasione di un un incontro in cui ha parlato del suo ultimo lavoro The Irishman e del futuro del cinema: "Il valore di un film che è come un parco a tema, come ad esempio i film Marvel, per i quali le sale si trasformano in un parco divertimenti, è un'esperienza diversa. Come ho già detto in precedenza non è cinema, è un'altra cosa, e che vi piacciano quei film o no, non dovremmo esserne invasi. Si tratta di un grosso problema e c'è necessità che gli esercenti facciano qualcosa e consentano alle sale di mostrare film narrativi."

La scorsa settimana Martin Scorsese aveva criticato i film Marvel dichiarando apertamente che "non sono cinema" e che sono un'esperienza più vicina ai parchi a tema. Apriti cielo. La sua dichiarazione aveva sollevato comprensibilmente numerose polemiche tra i fan dei film Marvel e dei cinecomic in generale, e soprattutto sono arrivate le repliche di personalità come James Gunn, Robert Downey jr., Samuel L. Jackson e Joss Whedon, per citarne solo alcuni. Molti erano rimasti delusi dalle parole di Scorsese ma gli avevano risposto a tono, pur ribadendo la loro ammirazione per quello che resta un Maestro del cinema.

Martin Scorsese discusses the future of cinema at an #LFF press conference for #TheIrishmanFilm



🗣️"Allow theatres to show films that are narrative films." pic.twitter.com/Zz19pk0dmZ — BFI (@BFI) October 13, 2019

Il 21 ottobre Martin Scorsese sarà alla Festa del Cinema di Roma 2019 per la presentazione italiana di The Irishman, il film prodotto da Netflix che arriverà sulla piattaforma streaming il 27 novembre e che ha già sollevato alcune polemiche relative al recente dibattito Netflix vs sale cinematografiche che non accenna a spegnersi.