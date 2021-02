L'ultimo bacio: stasera su Rai3 il film di Gabriele Muccino

Stasera su Rai3, alle 21:45, va in onda L'ultimo bacio, il film di Gabriele Muccino che torna in TV a 20 esatti dal debutto al cinema.

Appuntamento con il cinema italiano stasera su Rai3 alle 21:45 e con L'ultimo bacio, il film diretto nel 2001 da Gabriele Muccino, con con Stefano Accorsi, Giovanna Mezzogiorno, Stefania Sandrelli, Pierfrancesco Favino, Claudio Santamaria, Marco Cocci e Giorgio Pasotti.

Stefano Accorsi e Giovanna Mezzogiorno in una scena del film l'ultimo bacio

In occasione dei 20 anni dall'uscita de L'ultimo bacio nelle sale cinematografiche, in questo primo sabato di febbraio 2021 sulla terza rete RAI sarà possibile ripercorrere ancora una volta le vite di otto personaggi, che si intrecciano in un ritmato rincorrersi di passioni: Francesca (Martina Stella, qui alla sua prima apparizione cinematografica), 18 anni, si innamora di Carlo (Stefano Accorsi) che - come i suoi amici Adriano (Giorgio Pasotti), Paolo (Claudio Santamaria), Alberto (Marco Cocci) e Marco (Pierfrancesco Favino) - ha trent'anni e sta per sposarsi con Giulia (Giovanna Mezzogiorno). Anna (Stefania Sandrelli), la mamma di quest'ultima, con ventinove anni di matrimonio alle spalle, ha paura di invecchiare e di doversi rassegnare al fatto che la sua giovinezza è finita per sempre.

Cinque David di Donatello e tre Nastri d'Argento per questo dramma sentimentale che deve il titolo alla canzone composta per l'occasione da Carmen Consoli (che appare anche in un cameo), e che vanta una permanenza di ben 6 mesi nelle sale italiane (dove ha incassato in totale ben 13 milioni di euro).

E nel 2006 è arrivato anche il remake statunitense: The Last Kiss diretto da Tony Goldwyn.