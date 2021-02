L'ultimo bacio, Carmen Consoli "cambiò" il titolo del film, ha svelato Muccino

Gabriele Muccino, in un'intervista esclusiva a Non e' un paese per giovani, il programma di Massimo Cervelli e Tommaso Labate su Rai Radio2, ha parlato de L'ultimo bacio e di come Carmen Consoli lo "salvò", ispirandolo e mettendolo in condizione di cambiare il titolo del suo film.

L'ultimo bacio: una scena del film

"L'ultimo Bacio si stava per intitolare 'Non sono pensieri carini'. E' un titolo che e' durato per tutto il tempo della stesura e della prima prova con gli attori. Poi il mio musicista Paolo Buonvino aveva arrangiato L'Ultimo Bacio di Carmen Consoli, e così scelsi quest'ultimo". Ha dichiarato Muccino.

Tutta la colonna sonora de L'ultimo bacio è infatti incentrata sulla canzone della Consoli che dà il titolo al film. La cantante siciliana compare anche nella pellicola in un piccolo cameo. Nel 2006 è stato realizzato un remake statunitense, diretto da Tony Goldwyn, intitolato The Last Kiss.

Dopo quasi dieci anni dall'uscita de L'ultimo bacio, nella primavera del 2009, sono iniziate le riprese di Baciami ancora, sequel del film. La pellicola è uscita il 29 gennaio 2010. Nel cast sono stati riconfermati Pierfrancesco Favino, Claudio Santamaria, Stefano Accorsi, Giorgio Pasotti, Sabrina Impacciatore, Marco Cocci e Daniela Piazza.