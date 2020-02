Loki: la sinossi ufficiale della serie Disney+ conferma l'ambientazione e i primi dettagli

Loki, serie tv in arrivo sul servizio streaming Disney+ ha ora una sinossi ufficiale che conferma l'ambientazione e i primi dettagli della storia narrata dallo show. Dopo essere apparso in sei film, a partire da Loki nel 2011, il villain interpretato da Tom Hiddleston sta per avere una serie tv interamente dedicata a lui che riserverà non poche sorprese.

Locandina di Loki

Ecco la sinossi ufficiale di Loki: "In Loki, il villain mercuriale riesuma il proprio ruolo di Dio dell'Inganno in una nuova serie ambientata dopo gli eventi di Avengers: Endgame. Kate Herron dirige e Michael Waldron è il capo sceneggiatore. Il debutto su Disney+ nel 2021."

Il teaser delle serie Disney+ lanciato durante il Super Bowl 2020 ha mostrato un Loki in versione detenuto. Per adesso sappiamo che la serie tv in arrivo nella primavera 2021 sarà composta da sei episodi tutti diretti dalla regista di Sex Education Kate Herron.

Loki non risorgerà nella versione del personaggio defunta in Avengers: Infinity War, ma in quella laternativa che è sfuggita alla custodia in Avengers: Endgame. Tom Hiddleston sarà la star, ma al suo fianco è stato annunciato l'arrivo di Sophia Di Martino in un ruolo misterioso che potrebbe essere la versione femminile di Loki. Annunciato, inoltre, l'ingaggio di Owen Wilson in un ruolo chiave al momento top secret.

La sinossi conferma l'ambientazione dopo Avengers: Endgame, ma la prima immagine di Loki ha anticipato il personaggio nel 1975, perciò i viaggio nel tempo faranno parte del plot dello show lasciando presagire una possibile connessione con la serie WandaVision e con il film Doctor Strange in the Multiverse of Madness.