Loki, star della serie Marvel denuncia: "Ho subito abusi e violenze in famiglia e ora sono un senzatetto"

Il grido d'aiuto da parte di uno degli interpreti della serie Marvel Loki è arrivato chiaro e forte sui social media. Jack Veal, interprete di una giovane variante di Loki nella prima stagione della serie Disney+, che si è rivelato poi essere la più antica Variante di Loki che vive in The Void, ha pubblicato un video di due minuti su TikTok denunciando la drammatica situazione in cui versa.

Senza entrare troppo in dettaglio, Veal ha confessato di aver subito abusi fisici ed emotivi da bambino e di non aver "avuto un'ottima educazione". Ora ha 17 anni e lotta con la sua salute mentale mentre gestisce una difficile diagnosi.

"Ciao. Sono un attore famoso, ho 17 anni e sono un senzatetto. Potreste avermi visto in Loki, End of the Fing World o vari altri film in cui ho interpretato ruoli importanti. Non ho parlato molto di quello che è successo nella mia vita, ma penso che sia ora di *rivelare la verità. Senza entrare troppo nei dettagli, ho subito abusi in famiglia. Non ho avuto un'educazione molto buona. Ho problemi di salute mentale, ho l'autismo, l'ADHD e sono sottoposto a screening per personalità bipolare e psicosi".

Una situazione drammatica

Nel video, Jack Veal dichiara di essere senza fissa dimora e di non potersi appoggiare ai nonni vista la grave condizione di salute in cui versa il nonno, inoltre denuncia il fatto di non ricevere l'aiuto dei servi sociali.

"Non posso stare dai miei nonni perché mio nonno è malato terminale. Non ho nessun altro posto dove andare e ho bisogno di aiuto" spiega l'attore nel video. "I servizi sociali si rifiutano di aiutarmi nonostante quello che ho detto loro. Sono disperato. Ho dormito per strada. Attualmente sto dormendo in una roulotte con i finestrini rotti, non è sicura, è a due ore dal mio lavoro, il che significa che faccio fatica ad andare al lavoro ogni giorno, ma non ho altre soluzioni. Sono in ginocchio e vi prego di condividere questo, di fare qualcosa, di diffondere il messaggio di come il governo tratta i ragazzi."



Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Raccomandandosi che il video diventi il più possibile virale, Veal conclude: "Ho bisogno di aiuto. Per favore condividetelo- Non dovete darmi soldi, non ho bisogno di nulla. Ho solo bisogno facciate in modo che questo diventi il ​​più virale possibile. Continuerò per pubblicare altre cose, ma, per favore, ho bisogno di aiuto."

L'ultima apparizione di Jack Veal sullo schermo risale al 2022, quando l'attore ha partecipato a un episodio della serie Prime Video Inverso - The Peripheral