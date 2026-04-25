Gen V: lo spinoff di The Boys è stato cancellato dopo 2 stagioni

La serie Gen V, uno degli spinoff di The Boys, è stata cancellata da Prime Video dopo 2 stagioni e non tornerà quindi con un terzo capitolo della storia.

La storia, ambientata nella Godolkin University School of Crimefighting, si è quindi conclusa con gli otto episodi arrivati sulla piattaforma di streaming di Amazon nel 2025.

La conferma della cancellazione di Gen V

Alcuni personaggi di Gen V sono attualmente coinvolti nella quinta, e ultima, stagione di The Boys e saranno presenti anche in Vought Rising, il nuovo show che debutterà sugli schermi televisivi nel 2027,

La storia dello spinoff, di cui potete leggere la nostra recensione, si era infatti conclusa con Anne January (Erin Moriarty), che coinvolgeva alcuni dei protagonisti nella resistenza contro Patriota.

Gen V. Una scena della seconda stagione

I produttori Eric Kripke ed Evan Goldberg, nel comunicato in cui si conferma la conclusione di Gen V, hanno dichiarato: "Anche se vorremmo poter far continuare la festa per un'altra stagione alla Godolkin, siamo impegnati a far proseguire le storie dei personaggi di Gen V nella stagione 5 di The Boys e in altri progetti del Vought Cinematic Universe all'orizzonte. Li rivedrete".

Sony Pictures Television e Amazon MGM Studios hanno recentemente ordinato anche lo sviluppo di The Boys: Mexico, progetto di cui non si conoscono ancora molti dettagli.

Chi aveva recitato nella serie Prime Video

Negli episodi di Gen V avevano recitato Jaz Sinclair, Ethan Slater, Lizze Broadway, Maddie Phillips, London Thor, Derek Luh, Sean Patrick Thomas e Hamish Linklater.

Michele Fazekas aveva l'incarico di showrunner e faceva parte del team di produttori insieme a Kripke, Seth Rogen, Goldberg, Neal H. Moritz, Garth Ennis, e Darick Robertson.

Nella seconda, e ora ultima, stagione dello show, la scuola è ricominciata. Mentre il resto dell'America si adatta al pugno di ferro di Patriota, alla Godolkin University il nuovo, misterioso preside presenta un programma che promette di rendere gli studenti più forti che mai. Cate e Sam sono eroine acclamate, mentre Marie, Jordan ed Emma tornano a malincuore al college, oppresse da mesi di traumi e perdite. Ma feste e lezioni sono difficili da gestire con la guerra che infuria tra Umani e Supereroi, sia dentro sia fuori dal campus. Il gruppo viene a conoscenza di un programma segreto che risale alla fondazione della Godolkin University e che potrebbe avere implicazioni più grandi di quanto pensino. E, in qualche modo, Marie ne è coinvolta.