Daredevil: Rinascita 3, le foto e i video dal set svelano il nuovo look di Kingpin

Le riprese della stagione 3 della serie Daredevil: Rinascita sono attualmente in corso a New York e dal set arrivano nuove foto e alcuni video in cui appare Vincent D'Onofrio, interprete di Kingpin.

Non proseguite quindi con la lettura se non volete anticipazioni sui prossimi episodi dello show tratto dai fumetti della Marvel prodotto per Disney+!

Il nuovo look di Kingpin

La seconda stagione di Daredevil: Rinascita ha mostrato, quando mancano ancora due puntate, il protagonista sconfiggere Wilson Fisk in un combattimento, senza però poterlo arrestare o uccidere.

L'attore Vincent D'Onofrio è stato ora immortalato sul set delle prossime puntate mentre cammina per le strade di New York, dove sono presenti anche dei vecchi poster della campagna elettorale di Sheila Rivera per diventare sindaco. Nel trailer del film Spider-Man: Brand New Day si scopre il destino delle elezioni, collegando ulteriormente i due progetti del MCU.

Kingpin sembra voler rimanere in incognito, considerando inoltre il suo nuovo look che comprende una barba lunga, un cappello e un lungo cappotto scuro.

Il villain non sembra comunque destinato a finire in carcere, a differenza di Matt Murdock.

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Cosa accadrà a Wilson Fisk nella stagione 3?

Recentemente Vincent D'Onofrio aveva parlato del futuro del suo personaggio dichiarando che la morte di Vanessa avrà su di lui un forte impatto: "Molto di quanto rimasto in sospeso avrà una risposta nella stagione 3, che stiamo per iniziare a girare. Ma penso che lo danneggi in un modo davvero profondo. E credo che ci vorrà un po' per farlo uscire emotivamente in qualche modo da quella situazione".

Nella terza stagione ci sarà inoltre l'atteso ritorno dei Defenders, il team composto da Daredevil, Luke Cage, Iron Fist e Jessica Jones. Mike Colter (che aveva condiviso anche alcuni interessanti scatti che lo ritraggono accanto ai suoi co-protagonisti), Finn Jones e Krysten Ritter sono stati recentemente immortalati sul set, per la gioia dei tanti fan delle serie tratte dai fumetti Marvel.