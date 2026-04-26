Racconto di una notte su Canale 5, anticipazioni 26 aprile: la verità sulle nozze di Canfeza

Racconto di una notte, la soap turca con protagonisti Burak Deniz e Su Burcu Yazgı Coşkun, torna stasera su Canale 5, alle 21:50 circa, per un nuovo appuntamento all'insegna di sotterfugi e vendette.

In onda ogni domenica in prima serata sull'ammiraglia Mediaset, la soap è naturalmente visibile anche in streaming, su Mediaset Infinity, in contemporanea al passaggio in chiaro oppure on demand.

Cosa è successo nella puntata precedente

Nel giorno delle nozze con Selim, Canfeza è disperata e non vuole sposarsi. Tra gli inviatati, però, nota la presenza di Mahir, che si ritrova faccia a faccia con Kursat, l'uomo che ha fatto uccidere suo padre.

Canfeza fugge dal suo matrimonio e manda un messaggio a Mahir. I due si ritrovano nella grotta del loro primo incontro. Mahir è intenzionato a sposarla, ma poi scopre che la ragazza è la figlia di Kursat.

Dopo essere fuggiti insieme, Canfeza conduce Mahir a un vecchio rifugio. Mentre la ragazza dorme, Mahir le mette l'anello al dito. Decide però di avvertire Kursat e fargli ritrovare sua figlia. Canfeza viene riportata a casa con la forza. La ragazza invia un messaggio a Mahir per chiedergli aiuto, ma poi viene rapita.

Racconto di una notte: la trama completa di domenica 26 aprile

Ferman è determinato a riportare Mahir a casa il prima possibile, convinto che solo così si possa celebrare il matrimonio con Sila ed evitare lo scandalo. Asaf inizialmente prende tempo, ma alla fine accetta di accompagnarlo a Denizli per affrontare direttamente la situazione.

Nel frattempo, Canfeza confida a Sare tutta la sua preoccupazione: Mahir, dopo averle rimesso al dito un anello che conservava da tempo, è sparito improvvisamente durante una sosta alla stazione di servizio mentre erano in fuga. Disorientata, gli invia un messaggio disperato chiedendogli di intervenire e fermare le nozze. Più tardi sarà lo stesso Mahir a mostrare quel messaggio a Rasit, invitato al matrimonio come testimone. Il comandante, però, gli ordina di non presentarsi alla cerimonia e di non compromettere i piani con azioni impulsive.

La situazione si complica quando Orhan scopre chi ha rapito Canfeza. Due uomini la conducono in un rifugio isolato nel bosco: inizialmente terrorizzata, la ragazza inizia a sperare che dietro tutto ci sia Mahir.

Ignara del fatto che il commissario sia in ospedale a causa del malore improvviso di Sureyya, Canfeza continua a cercarlo senza successo.

I due si ritrovano solo in occasione del matrimonio tra lei e Selim, dove Mahir è presente come testimone. Subito dopo la cerimonia, Selim parte per Istanbul insieme a Kursat e alla sposa. Durante il viaggio emerge un segreto a lungo nascosto che riguarda Mahir e il padre di Canfeza, una verità destinata a cambiare gli equilibri e a lasciare segni profondi.

Mahir, ignorando gli ordini ricevuti, decide di mettersi all'inseguimento dell'auto, ma la sua iniziativa si rivela un fallimento e apre una fase critica per lui. Parallelamente, Canfeza vive momenti di grande tensione: è in ansia per la salute del padre e prova rabbia nei confronti di Savas, responsabile - quando era ancora bambino - di aver aiutato Kursat e di aver ucciso il padre di Mahir, dando origine alla spirale di vendetta.

In ospedale, Mahir raggiunge Sureyya appena risvegliata: la donna è scossa dopo l'incontro con Asaf, ma il figlio cerca di rassicurarla promettendole che nulla potrà separarli. Intanto Asaf e Afet temono per il futuro della famiglia, consapevoli che Mahir difficilmente accetterà le loro condizioni.

A sorpresa, Mahir rivela a Canfeza che il matrimonio con Selim era solo una messa in scena. Selim, però, non è disposto a lasciar correre e minaccia di denunciarlo per l'incidente d'auto causato.

Sul fronte familiare, Gulizar si reca da Mustafa per parlare con Sila, mentre Mahir, davanti alla tomba del padre, si lascia andare a uno sfogo intenso e carico di dolore. Anche Sevde trova spazio per esprimere la propria frustrazione con Gulizar, lamentando il poco rispetto e la scarsa considerazione che lei e altri ricevono all'interno della famiglia Yilmaz.