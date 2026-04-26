Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 27 aprile 2026: Caterina dimostra l'inganno, Delia deve scegliere

Delia è messa con le spalle al muro e deve prendere una decisione che le cambierà la vita, mentre Caterina ha il suo riscatto. Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della soap daily in onda lunedì 27 aprile su Rai 1: le anticipazioni.

Mancano poche settimane alla conclusione della decima stagione, ma Il Paradiso delle Signore non accenna a rallentare e anzi torna con una nuova puntata ricca di colpi di scena anche lunedì 27 aprile alle ore 16.00 su Rai 1. Al centro dell'episodio ci sono alcune scelte delicate che potrebbero cambiare per sempre la vita di alcuni dei protagonisti della soap daily: scopriamo tutti i dettagli nelle anticipazioni.

Riassunto delle puntate precedenti

Il Paradiso delle Signore

Negli ultimi sviluppi de Il paradiso delle signore, Agata ha scelto di cambiare strada e inseguire finalmente una nuova occasione lontano da Milano. La decisione di trasferirsi a Firenze nasce anche dal sostegno silenzioso ma fondamentale di Mimmo, che le ha dato la spinta per rimettersi in gioco.

Sul fronte professionale, però, il clima è tutt'altro che sereno: Caterina si è ritrovata a vedere il proprio talento messo in ombra, con un bozzetto che le apparteneva finito nelle mani di un'altra allieva. Una delusione cocente, che ha incrinato le sue certezze.

Intanto Delia e Botteri erano pronti a fare un passo importante, condividendo con tutti la loro decisione di sposarsi, ma qualcosa (o qualcuno) ha improvvisamente frenato quell'entusiasmo. Rosa, dal canto suo, ha preso una posizione netta sul suo romanzo, dimostrando di essere pronta a rischiare pur di restare fedele a se stessa.

A Villa Guarnieri, invece, l'atmosfera si fa sempre più pesante. Greta non arretra di un passo e stringe il cerchio attorno ad Adelaide, minacciando di portare alla luce una verità su Odile capace di cambiare per sempre gli equilibri della famiglia.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni del nuovo episodio

Tancredi

La nuova puntata della soap daily di Rai 1 si apre con una svolta attesa ma molto bella: Caterina riesce finalmente a far emergere la verità. Il bozzetto vincitore del concorso ALMAT è suo e, grazie all'aiuto di chi ha creduto in lei, la ragazza ottiene il riconoscimento che le era stato ingiustamente negato. Una rivincita che ha il sapore della giustizia, ma che arriva dopo un percorso tutt'altro che semplice.

Al centro della scena c'è però Delia, chiamata a prendere una decisione che potrebbe cambiare il corso della sua vita. Da una parte c'è un'opportunità professionale importante, addirittura lontana dall'Italia, dall'altra il legame sempre più forte con Gianlorenzo Botteri. Una scelta che non è solo pratica, ma profondamente emotiva.

Nel frattempo al grande magazzino si respira un clima più leggero e il merito è tutto delle Veneri, che organizzano una sorpresa per Irene, segno che nonostante tutto c'è ancora spazio per i momenti di gioia e complicità. La ragazza ne sarà felice?

Ben diverso è il clima a Villa Guarnieri, dove la tensione continua a salire. Il ricatto di Greta incombe e Adelaide e Umberto iniziano a temere che la situazione possa sfuggire di mano. A sparigliare definitivamente le carte è Marta, che decide di non restare più in silenzio e sceglie di dire tutto a Odile.

La reazione della giovane è immediata: Odile affronta Ettore senza esitazioni, mettendolo di fronte alle sue responsabilità. Un confronto diretto, senza filtri, che promette di lasciare il segno e aprire nuovi scenari nelle dinamiche familiari.