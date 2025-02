Oroscopo Marvel: se fossi nel MCU quale supereroe saresti? Te lo svelano le stelle

Quale supereroe rispecchia al meglio gli aspetti del tuo segno zodiacale? In occasione dell'uscita di Captain America: Brave New World, scopri quale personaggio della saga esprime la tua personalità.

Dalle pagine dei fumetti alle sale cinematografiche, sono 17 anni che gli eroi Marvel sono i nostri fedeli compagni di avventure. L'uscita di Captain America: Brave New World, quarto capitolo sullo scudo più iconico del globo terracqueo, è il momento ideale per esplorare le connessioni astrologiche con gli eroi del MCU. Da Iron Man all'amichevole Spider-Man di quartiere, dal dio del tuono a Scarlet Witch, ogni segno trova infatti il suo alter ego nel vasto universo cinematografico Marvel.

Ti piacerebbe possedere il carisma di Tony Stark ma alla fine hai solo la parlantina di Star-Lord? Vorresti essere sexy e misteriosa come Vedova Nera e invece perdi le staffe facilmente come Hulk? Potrebbe non essere "colpa" tua ma delle stelle! Le affinità tra questi personaggi e le caratteristiche dei segni zodiacali sembrano quasi naturali, come se fossero scritte nel destino. Quindi, prima di vedere per la prima volta sul grande schermo Sam Wilson (Anthony Mackie) nei panni del nuovo Captain America, non possiamo fare a meno di chiederci: quale supereroe ci rappresenta meglio?

Ariete - Iron Man

Robert Downey Jr. è Iron Man

L'Ariete è noto per essere un leader naturale, audace e un (bel) po' testardo. Questo segno di fuoco non si ferma mai davanti a un ostacolo, esattamente come il miliardario, genio e filantropo interpretato da Robert Downey Jr.. Tony Stark, alias Iron Man, è il simbolo dell'intraprendenza e della genialità, ma cocme ogni Ariete agisce spesso d'impulso mettendosi in situazioni difficili dalle quali riesce a uscire grazie al suo talento e a un'invidiabile faccia tosta. Sei un'Ariete? Allora avrai la stessa energia e il coraggio di Iron Man, ma attenzione a non giocare troppo con il fato.

Toro - Black Panther

Chadwick Boseman nei panni di Black Panther

T'Challa (Black Panther) è l'eroe che più incarna i valori del Toro: la forza e la stabilità sono infatti i tratti distintivi del sovrano di Wakanda, interpretato con grande profondità da Chadwick Boseman. I nati sotto questo segno condividono la stessa capacità di affrontare le difficoltà con calma e risolutezza, rimanendo fedeli alle proprie radici e tradizioni. Se appartieni a questo segno probabilmente hai una determinazione incrollabile e sei sempre pronto a proteggere chi ami. Proprio come Black Panther difende il suo regno e il suo popolo.

Gemelli - Loki

Una scena della serie tv Loki

Loki è l'anti-eroe per eccellenza nel MCU e il perfetto rappresentante del segno dei Gemelli. Questo segno d'aria, infatti, è celebre per la sua doppia natura: affascinante e brillante, ma anche pieno di sorprese. Vi ricorda qualcuno? Il dio dell'inganno deve la sua gloria alla sua astuzia e alla capacità di manipolare gli eventi a proprio favore. I nati sotto il segno dei Gemelli condividono con lui un carisma naturale che li rende irresistibili anche quando combinano qualche guaio.

Cancro - Captain America

Chris Evans nei panni di Captain America

Empatico, protettivo e con un gran senso di giustizia, il segno del Cancro ha un cuore enorme ed è quello che meglio rappresenta Steve Rogers, alias Captain America. Sempre pronto a sacrificarsi per gli altri, il primo Vendicatore incarna i valori fondamentali di questo segno. E anche se Chris Evans ha passato il testimone ad Anthony Mackie, Captain America mantiene il suo spirito altruista e, come il Cancro, continua a essere un punto di riferimento emotivo.

Leone - Thor

Chris Hemsworth in una scena di Thor: Love and Thunder

Chi può incarnare al meglio il Leone se non Thor, il dio del tuono? Prima di tutto è un dio, e già questo basterebbe a soddisfare le caratteristiche principali di questo segno: la fierezza, l'ambizione e un pizzico di presunzione. Ma il figlio di Odino ha anche un carisma fuori dal comune, è un vero leader e ha un forte senso dell'umorismo. Aggiungiamo una certa teatralità e un cuore grande così ed ecco che abbiamo tutti gli ingredienti del segno del Leone.

Vergine - Visione

Visione in Wanda Maximoff in WandaVision

La Vergine è il segno più analitico dello zodiaco ed è impossibile non associarlo a Visione, l'androide dall'intelligenza superiore creato da Tony Stark. I nati sotto questo segno condividono con lui l'attenzione ai dettagli e la capacità di vedere il quadro d'insieme in ogni situazione, anche complessa. Se sei della Vergine probabilmente cerchi sempre di fare la cosa giusta e vorresti trovare l'equilibrio perfetto tra logica e sensibilità, ma non sempre ci riesci e tendi a perderti nelle tue elucubrazioni mentali.

Bilancia - Ant-Man

Paul Rudd è Ant-Man

Scott Lang, alias Ant-Man, è il perfetto rappresentante della Bilancia. Questo segno d'aria infatti è famoso per il suo amore per l'equilibrio e la giustizia, ma anche per la capacità di alleggerire qualsiasi situazione con un sorriso. Come la Bilancia anche Ant-Man cerca sempre di trovare una soluzione pacifica a ogni problema ed è il mix giusto tra umorismo e senso pratico. Il suo punto di forza? Sicuramente la capacità di mantenere un atteggiamento positivo anche quando le cose si mettono male.

Scorpione - Scarlet Witch

Scarlet Witch (Elizabeth Olsen) in Doctor Strange nel Multiverso della follia

Stessa cosa non può certo dirsi di Wanda Maximoff. Lei è indubbiamente uno dei personaggi più complessi e affascinanti del Marvel Cinematic Universe e non può non essere del segno dello Scorpione. Il segno più focoso dello zodiaco, in tutti i sensi. Potente, misteriosa, passionale: Scarlet Witch incarna l'essenza di questo segno e la capacità di trasformare il dolore in forza. Lo Scorpione, come lei, è in grado di affrontare le sfide più dure e rinascere ogni volta dalle proprie ceneri. Un consiglio: non stuzzicare la strega che dorme.

Sagittario - Star-Lord

Peter Quill in Guardiani della Galassia

Amante dell'avventura, ottimista e dotato di un'ironia irresistibile: chi se non Peter Quill possiede le caratteristiche fondanti del Sagittario? Proprio come questo segno di fuoco, anche Star-Lord - leader dei Guardiani della Galassia Vol. 3 - ha in sé una voglia irrefrenabile di esplorare il mondo e vivere la vita senza prendersi troppo sul serio. Ma questo atteggiamento è uno scudo che lo protegge e non tutti sono in grado di vedere la sua fragilità.

Capricorno - Vedova Nera

Scarlet Johansson in una scena di Black Widow

Il Capricorno è sinonimo di ambizione, autodisciplina e di una forza d'animo incredibile. Tutti lati di un carattere forte che possiamo riscontrare in Natasha Romanoff, alias Vedova Nera. Come lei questo segno è testardo e affronta le sfide con sangue freddo e una determinazione incrollabile, mettendo sempre il massimo impegno per raggiungere i propri obiettivi. Ma quando vuole - e soprattutto a chi vuole - lascia trasparire una dolcezza senza eguali.

Acquario - Hulk

Hulk in Thor: Ragnarok

Bruce Banner è un genio visionario con una personalità unica e un leggerissimo, quasi impercettibile, problema di gestione della rabbia. Il suo alter ego nello zodiaco è senza ombra di dubbio l'Acquario. Questo segno d'aria è creativo e cerca sempre modi per migliorare il mondo - o almeno il suo mondo - ma è anche uno dei più ribelli e indomabili. L'Acquario non accetta limiti e la sua energia, quando emerge, è dirompente e inarrestabile esattamente come Hulk.

Pesci - Spider-Man

Una scena di Spider-Man Far From Home

Il segno dei Pesci è empatico, sensibile ed estremamente generoso. Nel MCU esiste solo un eroe che rispecchia queste caratteristiche: Spider-Man. L'amichevole supereroe di quartiere ha il desiderio di aiutare chi è in difficoltà, a volte senza rendersi conto del pericolo, ma anche il coraggio di affrontare sfide ben più grandi di lui. I Pesci, come Peter Parker, sanno che da grandi poteri derivano grandi responsabilità e affrontano la vita con umiltà. Ma sanno essere anche incredibilmente indisponenti quando vogliono. Di sicuro mettono il cuore in ogni cosa che fanno ed è per questo che non possiamo non amarli.