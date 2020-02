The Falcon and the Winter Soldier, Wandavision, Loki: primo sguardo alle serie Disney+ in uno spot

Primo sguardo alle serie tv The Falcon and the Winter Soldier, Wandavision e Loki in un maxispot del Super Bowl che promuove le tre serie Marvel in arrivo su Disney+:

A sorpresa, Marvel e Disney+ ci regalano un spot delle serie The Falcon and the Winter Soldier, Wandavision e Loki lanciato durante il Super Bowl 2020.

A prima vista The Falcon and the Winter Soldier è la serie che ci regala le immagini più suggestive, lo spot si apre con lo scudo di Captain America scagliato via con forza, forse in un gesto di rabbia, da Sam wilson. Confermato il nuovo look di Bucky Barnes anticipato dalle foto rubate dal set, Sebastian Stan dice addio ai capelli lunghi del Soldato d'Inverno e punta la pistola alla testa del Barone Zemo (Daniel Brulh).

Atmosfera rigorosamente anni '50 per WandaVision che mostra Wanda Maximoff, alias Scarlet Witch, coi capelli cotonati e un look da casalinga d'antan per poi mostrare i vari volti di Wanda nelle varie epoche in un rapido montaggio in cui la vediamo in abito da sposa, in immagini in bianco e nero, abbracciare il suo Visione che a dirla tutta appare piuttosto spaesato. In un gioco tra presente e passato, bianco e nero e colore, intravediamo anche una Elizabeth Olsen incinta mentre lei e Paul Bettany vengono sballottati tra le varie epoche.

Nel finale dello spot spazio a Tom Hiddleston che fa ritorno nei panni di Loki con indosso abiti contemporanei, per l'esattezza una divisa da detenuto, mentre sibila: "Brucerò questo posto dalle fondamenta". Non vediamo l'ora.