Loki 2, una scena eliminata svela il legame con alcuni incredibili personaggi dei fumetti

In vista dell'uscita della SteelBook in 4K UHD Blu-ray della seconda stagione di Loki, una delle scene eliminate disponibili nell'edizione è stata pubblicata online. Nella clip, della durata di un minuto, il Dio dell'inganno elenca le molte persone che lo hanno considerato un problema nel corso degli anni.

La maggior parte sono nomi familiari che abbiamo già incrociato sullo schermo, ma lo show ha anche colto l'occasione per aggiungere alcuni personaggi dei fumetti degni di nota al Marvel Cinematic Universe.

Tra questi, Amora, l'Incantatrice originale, e l'Uomo Assorbente. Loki cita anche Donald Blake, l'alter ego "umano" del Dio del Tuono (e il nome datogli da Jane Foster in Thor del 2011).

Altri nomi degni di nota sono Bor, il nonno suo e di Thor, ed Ercole, un personaggio che abbiamo incontrato per la prima volta nella scena post-credits di Thor: Love and Thunder (era interpretato da Brett Goldstein. Sembra che lui e Loki abbiano dei particolari trascorsi.

È una scena brillante che avremmo voluto vedere inclusa nel montaggio finale della seconda stagione di Loki. Come sapranno i fan Marvel più accaniti, in Agents of S.H.I.E.L.D. ha reso l'Uomo Assorbente un cattivo ricorrente, mentre il personaggio è stato brevemente citato anche nella serie Daredevil di Netflix. Purtroppo, trattandosi di una scena eliminata, nessuno di questi riferimenti può essere considerato "canonico" nel MCU.

Nel corso di una recente intervista, Tom Hiddleston ha parlato del suo addio a Loki come di un'esperienza catartica: "Ho sentito questa ondata di sollievo perché è stata un'esperienza molto significativa. Come se avessi lasciato andare tutte le tensioni insieme al personaggio". ha dichiarato. "Ha cambiato l'intero corso della mia vita, non c'è dubbio".