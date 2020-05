Leonardo DiCaprio in Don’t Look Up, commedia Netflix di Adam McKay?

Leonardo DiCaprio potrebbe recitare accanto a Jennifer Lawrence in Don't Look Up, commedia che Adam McKay girerà per Netflix.

C’era una volta a… Hollywood: Brad Pitt e Leonardo DiCaprio in un'immagine del film

Leonardo DiCaprio potrebbe recitare in Don't Look Up, commedia che Adam McKay girerà per Netflix. La notizia viene da Variety, che ha inserito questo dettaglio nell'annuncio legato a un altro progetto di DiCaprio, la sua prossima collaborazione con Martin Scorsese, che sarà finanziata dalla Apple.

Come riporta la celebre rivista americana, il film in questione non ha ancora un calendario di lavorazione ben definito, e DiCaprio starebbe quindi cercando un altro progetto da girare nel frattempo, e fra i papabili c'è il nuovo lungometraggio di McKay, incentrato su due scienziati poco noti che cercano di convincere il mondo che un meteorite è alle porte e sono accolti da scetticismo su scala globale. Ironia della sorte, il film, la cui protagonista femminile sarà Jennifer Lawrence, era stato proposto alla Paramount, che lo ha rifiutato per una questione di budget, esattamente come per il progetto di Scorsese.

Berlino 2019: Adam McKay al photocall di Vice - L'uomo nell'ombra

Leonardo DiCaprio è recentemente apparso in C'era una volta a... Hollywood, che gli è valso la sua quinta nomination all'Oscar, e il suo prossimo progetto doveva essere Killers of the Flower Moon, la sua sesta collaborazione con Martin Scorsese dal 2002 a oggi. Il film è attualmente in mano alla Apple, che finanzierà in toto il lungometraggio, mentre la Paramount si limiterà a distribuirlo in sala, come ha fatto per tutti i film di Scorsese dal 2010 in poi, salvo The Irishman che è una produzione Netflix.

La major aveva anche un rapporto privilegiato con Adam McKay, avendo distribuito Anchorman 2 - Fotti la notizia e La grande scommessa, che è valso al cineasta l'Oscar per la sceneggiatura non originale. McKay è anche uno dei produttori esecutivi della serie HBO Succession, di cui ha diretto il pilot, e per il canale via cavo sta anche lavorando a un'espansione televisiva dell'acclamato film Parasite, grande trionfatore agli Oscar di quest'anno.