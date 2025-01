Don't Look Up, Adam McKay: "I critici lo hanno odiato, ma su Netflix è stato visto da 400 milioni di persone"

Il regista di Don't Look Up parla del successo di pubblico del film Netflix nonostante le polemiche sollevate dai numerosi detrattori.

La commedia satirico/politica di Adam McKay Don't Look Up è stata vista da 400/500 milioni di persone su Netflix. Il tutto nonostante fosse "odiata da critici e guardiani della cultura". interrogato sugli incendi di Los Angeles e sul cambiamento climatico da NME, McKay ha parlato dell'ostracismo ricevuto dal suo film interpretato dalle star Leonardo DiCaprio e Jennifer Lawrence.

"Di fronte a queste drammatiche catastrofi che continuano ad accadere, un film sembra davvero piccolo e ridicolo. Ma ciò che è stato stimolante ed energizzante è stata la risposta popolare a quel film, non i critici e i guardiani della cultura che lo odiavano", ha detto McKay. "Alla fine è diventato il numero uno in qualcosa come 85 paesi, posti lontanissimi come Pakistan, Vietnam, Stati Uniti e Uruguay. Questo è estremamente raro per una commedia che di solito è confinata entro punti di riferimento culturali regionali".

McKay ha continuato: "Le stime di quante persone hanno visto quel film - Netflix non lo dirà mai esattamente - sono tra i 400 milioni e il mezzo miliardo. Tutti gli spettatori erano davvero connessi con l'idea che i loro leader politici, i mezzi di comunicazione e le industrie dicano loro bugie. È stato divertente: quando ho capito che quello era il punto di connessione comune, ho pensato, ovviamente! Sta accadendo ovunque adesso con questa economia neoliberista globale in cui viviamo tutti. È un vero cancro e tutti ce ne stiamo accorgendo".

Meryl Streep in una scena

Una satira troppo pungente?

Don't Look Up vede Leonardo DiCaprio e Jennifer Lawrence nei panni di due studiosi di astronomia che si rendono conto dell'imminente avvicinarsi di una cometa che distruggerà la civiltà umana. I critici si sono accaniti sula pellicola prodotyta da Netflix, anche se ciò non gli ha impedito di ottenere una nomination come miglior film agli Oscar o di diventare il secondo film originale di Netflix più visto di tutti i tempi con 171.400.000 visualizzazioni.

Adam McKay si è trovato al centro di una reazione negativa quando il film ha debuttato su Netflix, scrivendo su X che alcuni dei suoi haters erano "assolutamente ridicoli" e aggiungendo: "Se non avete almeno un piccolo barlume di ansia per il collasso del clima non sono sicuro che Don't Look Up abbia senso."

"Qualcuno è intervenuto e ha detto: 'Oh, stai dicendo che se non ci piace il film non ci interessa il clima', il che è assolutamente ridicolo. Nessun essere umano lo direbbe mai", dspiegò il regista all'epoica a IndieWire. "All'improvviso è diventato come se stessi dicendo che i critici non possono dire nulla, e ovviamente possono farlo. È importante suscitare dibattiti e avere critici appassionati".