Le Mans '66 - La grande sfida in pole position al box office italiano

Le Mans '66 - La grande sfida supera il milione di euro e conquista la prima posizione al box office italiano di questa settimana. Come potete leggere nella nostra recensione di Le Mans '66 - La grande sfida, il film di James Mangold ricostruisce il duello automobilistico tra Ferrari e Ford grazie alla straordinaria interpretazione delle star Christian Bale e Matt Damon. L'incasso del primo weekend supera il milione e 246mila euro in 497 sale, con una media per sala di oltre 2500 euro.

Le ragazze di Wall Street - Business I$ Business perde una posizione ed è ora secondo con un incasso di 1.154.000 euro che lo porta a un totale di 3 milioni 179mila euro. Buon successo per il film di Lorene Scafaria con Jennifer Lopez, Cardi B, Constance Wu, Lizzo e Lili Reinhart. Come sottolinea la nostra recensione de Le ragazze di Wall Street, film diventato un'icona per la carriera di attrice di J.LO, elogiata in tutto il mondo per la sua interpretazione della statuaria Ramona, spregiudicata ballerina di pole dance a capo di un gruppo di spogliarelliste di New York che uniscono le forze per attuare un piano criminale in grande stile: derubare i loro clienti, ricchi broker di Wall Street.

Debutta in terza posizione Sono solo fantasmi, commedia diretta e interpretata da Christian De Sica. Il film incassa 812.000 euro da 469 sale, e segna una media per sala di 1731 euro. La sinossi ufficiale di Sono solo fantasmi vede i due fratellastri Thomas (Christian De Sica), ex mago in bolletta, e Carlo (Carlo Buccirosso), napoletano, sottomesso a moglie e suocero settentrionali, ritrovarsi dopo anni a Napoli per la morte del padre Vittorio, giocatore incallito e donnaiolo. Scoprono di avere un terzo fratello, Ugo (Gianmarco Tognazzi), apparentemente un po' tonto ma in realtà un piccolo genio. L'eredità, agognata da Thomas e Carlo, sfuma a causa dei debiti del padre e i tre hanno una grande idea: sfruttare la superstizione e credulità napoletana, diventando degli "acchiappafantasmi". Qui la nostra recensione di Sono solo fantasmi.

La pellicola animata La Famiglia Addams è ora quarta e raccoglie 684.000 euro, per un incasso totale di 5 milioni 792mila euro. Qui potete leggere la nostra recensione de La famiglia Addams, nuova versione della popolare saga horror-comica.

La commedia di Alessandro Siani Il giorno più bello del mondo scende al quinto posto e incassa altri 629.000 euro arrivando a un totale di 5 milioni 728mila euro. Qui trovate la nostra recensione di Il giorno più bello del mondo, pellicola che racconta la storia di Arturo Meraviglia, l'impresario di un piccolo teatro di avanspettacolo che però è sull'orlo del collasso finanziario. Un'inaspettata eredità sembra essere la risposta ai suoi problemi, ma scopre che non si tratta di denaro bensì di due bambini, Rebecca e Gioele. Arturo scopre che Gioele ha dei poteri incredibili che potrebbero risollevare le sorti del suo teatro, ma prima dovranno vedersela con un team di perfidi scienziati.