Le Mans ’66 – La Grande Sfida stasera su Rai 2: trama e cast del film premio Oscar

Una storia vera è al centro di Le Mans '66 - La grande sfida, il film in onda stasera su Rai 2 alle 21:20. Diretto nel 2019 da James Mangold, con protagonisti Christian Bale e Matt Damon, è stato candidato a quattro premi Oscar, vincendo poi due statuette per il miglior montaggio e il miglior montaggio sonoro.

La trama

Le Mans '66 - La grande sfida: Matt Damon in una scena del film

Nel 1963 la Ford Motor Company contatta Enzo Ferrari per una possibile acquisizione, ma "il Drake" interrompe presto i rapporti, quando comprende che nell'accordo è inclusa anche la Scuderia Ferrari. Le sue automobili da corsa, le più affascinanti e vincenti, trionfano da tempo alla fondamentale 24 Ore di Le Mans, umiliando gli avversari per tutti i primi anni '60. Henry Ford II però non accetta la sconfitta né in pista e ancora meno al tavolo degli accordi. Striglia ingegneri e designer per cercare di costruire un'automobile più performante di quelle del Cavallino Rampante, in vista dell'edizione 1966 della gara. A capo del progetto vi è il visionario Carroll Shelby, vincitore di Le Mans nel 1959 costretto, poco tempo dopo, ad abbandonare le corse. Shelby ha l'idea giusta e l'uomo necessario per guidare il nuovissimo bolide: è il suo collaudatore Ken Miles, un pilota inglese dal temperamento arrogante, ma grande talento in pista. Insieme i due uomini combattono contro le interferenze dell'azienda per creare un modello che rivoluzioni le leggi della fisica e riesca a superare la Ferrari al Campionato mondiale del 1966. Così nasce la Ford GT40, bella e dannatamente veloce. Ma per provare a raggiungere la leggenda, il sacrificio potrebbe essere estremo.

Velocità, intelligenza, pericolo: il film è la storia di un'amicizia vera, ma anche quella di una sfida epocale, tra Stati Uniti e Italia, tra Ford e Ferrari.

Il cast

Protagonisti di Le Mans '66 - La grande sfida sono Matt Damon, nei panni di Carroll Shelby, e Christian Bale, in quelli di Ken Miles. Completano il cast Jon Bernthal (Lee Iacocca), Caitriona Balfe (Mollie Miles), Josh Lucas (Leo Beebe), Noah Jupe (Peter Miles), Tracy Letts (Henry Ford II), Remo Girone (Enzo Ferrari), Francesco Bauco (Lorenzo Bandini), Ray McKinnon (Phil Remington), JJ Feild (Roy Lunn), Jack McMullen (Charlie Agapiou) e Corrado Invernizzi (Franco Gozzi).