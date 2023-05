Killers of the Flower Moon: ecco quando uscirà il trailer del film di Martin Scorsese

Ecco svelato quando finalmente potremo vedere l'atteso trailer di Killers of the Flower Moon, che sta per fare il suo debutto Fuori Concorso a Cannes 2023.

Sincronizzate gli orologi! Finalmente è stato annunciato quando uscirà il primo trailer di Killers of the Flower Moon, nuovo film di Martin Scorsese dalla durata fiume che verrà mostrato in anteprima mondiale Fuori Concorso a Cannes 2023 il 20 maggio.

Killers of the Flower Moon: Martin Scorsese sul set del film

Secondo quanto anticipato da Daniel Richtman su Patreon, il trailer di Killers of the Flower Moon verrà lanciato giovedì. La descrizione del trailer di Killers of the Flower Moon è stata diffusa dai media dopo che il filmato è stato mostrato in anteprima al pubblico del CinemaCon di Las Vegas 2023 il mese scorso.

Una lavorazione da record

Killers of the Flower Moon: Leonardo DiCaprio e Lily Gladstone nella prima foto

Della durata storica di Killers of the Flower Moon abbiamo già parlato. Il delegato di Cannes Thierry Fremaux ha detto a Le Figaro lo scorso fine settimana che la versione che Martin Scorsese ha proiettato per lui lo scorso novembre durava 3 ore e 40 minuti.

La produzione iniziale del film, che disponeva di un budget di 200 milioni di dollari, è terminata nell'ottobre del 2021. Poi, a metà del 2022, si sono verificate una serie di nuove riprese sia a New York City che in Oklahoma. Quando uscirà questo ottobre, saranno passati quasi due anni da quando la produzione del film è terminata. Scorsese ha così battuto il suo stesso record di durata della post-produzione di un suo film: Shutter Island del 2010 ha richiesto circa 20 mesi.

Cosa ci aspetta con Killers of the Flower Moon

Killers of the Flower Moon: una foto del film

Basato sull'omonimo libro di David Grann, Killers of the Flower Moon è un poliziesco che ruota attorno a una serie di delitti verificatisi tra i membri della tribù Osage negli anni '20, che casualmente accadono quando il petrolio viene scoperto nella loro terra tribale. Nel cast Leonardo DiCaprio, Lily Gladstone, Robert De Niro e Jesse Plemons.

Dopo il lancio a Cannes 2023 fuori concorso, Killers of the Flower Moon arriverà nei cinema italiani a partire dal 19 ottobre con 01 Distribution.