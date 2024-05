Lily Gladstone: "La sconfitta agli Oscar con Emma Stone? Irrilevante"

L'attrice di Killers of the Flower Moon si è già messa alle spalle la Stagione dei premi per concentrarsi sul futuro

Lily Gladstone è pronta a lasciarsi alle spalle la stagione dei premi di quest'anno, dove èm stata in lizza agli Oscar come miglior attrice protagonista per Killers of the Flower Moon di Martin Scorsese.

L'Oscar è andato a Emma Stone per la sua interpretazione in Povere Creature!, segnando la sua seconda vittoria nella categoria. Molti pensavano che la Gladstone avrebbe vinto il premio, ma così non è stato. Ora l'attrice nativa americana ha in cantiere alcuni nuovi progetti e non è chiaramente infastidita dalla sconfitta.

La Gladstone ha recentemente spiegato a Esquire che "nessuno si è arrabbiato" per non aver vinto. Su queste pagine trovate la recensione di Killers of the Flower Moon.

"Ho avuto modo di fare questo bellissimo viaggio a casa. La mia tribù, la Nazione Blackfeet, fa parte di una confederazione. E l'intera confederazione si è riunita per il Lily Gladstone Day. È stato il più grande onore che si possa ricevere", ha raccontato.

"La confederazione ha deciso di volerlo fare. È stato un bellissimo ritorno a casa, e ho potuto vedere la mia vecchia casa. Si sono presentate duemila persone, provenienti da ogni angolo degli Stati Uniti. È stata una delle cose più commoventi che mi siano mai capitate. Essere testimone di quale sia stato l'impatto [di Killers of the Flower Moon] tornando a casa nel Montana e vivere questo momento condiviso dalla mia tribù... è stato incredibile".

"No, per niente", ha risposto quando le è stato chiesto se qualcuno fosse rimasto turbato dalla sconfitta agli Oscar. "È stato buffo, gli organizzatori dell'evento mi hanno chiamato prima e mi hanno detto che avevano preso dei piccoli ritagli di cartone di statue di uomini d'oro che sembravano Oscar, da dare ai bambini. Mi hanno chiesto se andava bene o se avrebbe ferito i miei sentimenti. Ho risposto: 'No, assolutamente no'. È proprio questo il problema delle stagioni dei premi e della natura competitiva del mettere l'arte contro l'arte. Chiaramente questo film, in questo momento, aveva un significato. Ha fatto il suo lavoro".

"Nessuno si è arrabbiato perché non è successo. Mi sembra che quando è arrivato il Golden Globe, molte persone che sono molto lontane dall'industria hanno pensato che si trattasse degli Oscar. Si tratta del fatto che [il film] è stato premiato ed è storico, ed è comunque un momento molto significativo. Quindi è irrilevante che io sia tornata a casa con la statuetta in mano o meno".