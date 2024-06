Oceania: Disney annuncia la protagonista del film live-action

Disney ha annunciato che sarà Caterhine Laga'aia la protagonista della versione live-action del film Oceania, in arrivo nelle sale di tutto il mondo il 10 luglio 2026.

La storia di Vaiana proseguirà invece nel mondo dell'animazione con un sequel che debutterà nei cinema in occasione del Giorno del Ringraziamento.

Chi è la nuova star di Oceania?

Catherine Laga'aia è nata a Sydney, in Australia, e ha dichiarato: "Sono realmente entusiasta nell'interpretare questo personaggio perché Vaiana è una delle mie preferite. Mio nonno è di Fa'aala, Palauli, a Savai'i. E mia nonna è di Leulumoega Taui, dell'isola di 'Upolu nelle Samoa. Sono onorata nell'avere l'opportunità di celebrare Samoa e tutte le comunità delle Isole del Pacifico, e di rappresentare le ragazze che sono come me".

Una foto della giovane star

Disney ha inoltre annunciato altri membri del cast della versione live-action di Oceania: John Tui sarà il Capo Tui, il padre della protagonista, mentre Frankie Adams sarà la madre della giovane, Sina, e Rena Owen sarà la nonna Tala.

Dwayne Johnson riprenderà invece il ruolo del semidio Maui, già interpretato nel film animato del 2016 e nel sequel in arrivo nelle sale.

Oceania 2: il trailer infrange un record storico per la Disney

Alla regia della nuova versione della storia ci sarà Thomas Kail, già regista di Hamilton per Disney+. Il filmmaker ha dichiarato: "Non c'è una coppia migliore in una canoa rispetto a Catherine e Dwayne, anche se in realtà è un trio: anche Heihei è pronto".

Le riprese del film si svolgeranno in estate. Nel team della produzione ci sarà la Seven Bucks Productions di Johnson, Dany e Hiram Garcia, mentre Lin-Manuel Miranda, autore delle canzoni originali del primo film, sarà uno dei produttori.

Auli'i Cravalho, che aveva dato voce alla protagonista, farà parte del team di produttori.

La sceneggiatura sarà firmata da Jared Bush e Dana Ledoux Miller.