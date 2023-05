Killers of the Flower Moon: perché Martin Scorsese ha rifiutato un posto nel concorso di Cannes 2023?

L'atteso Killers of the Flower Moon di Martin Scorsese è uno dei titoli più attesi del programma di Cannes 2023, ma il regista avrebbe rifiutato un posto in concorso offertogli dal festival, per quale motivo?

I fan smaniano per vedere Killers of the Flower Moon, la nuova opera fiume di Martin Scorsese che vedrà il debutto nel programma di Cannes 2023. Il film, ambientato in una riserva indiana negli anni '20, sarà il titolo di maggio peso del Fuori Concorso e in molti si chiedono perché Martin Scorsese abbia rifiutato un posto nel concorso offertogli dal festival.

Come rivela l'Hollywood Reporter, Thierry Fremaux ha rivelato ad aprile di aver invitato Scorsese a proiettare Killers of the Flower Moon in concorso. Freamaux ha spiegato che, in un primo tempo, aveva offerto al film solo uno slot fuori concorso, dal momento che il suo distributore Apple TV+, come la maggior parte degli altri streamer, di solito non attende il tempo previsto dal regolamento del concorso Cannes prima di far uscire i suoi titoli streaming. Ma poi Apple TV+ ha indicato che avrebbe rispettato la regola con Killers of the Flower Moon, che Paramount distribuirà nelle sale in Francia e negli Stati Uniti. "Quindi", ha spiegato Fremaux, "ho detto: 'Bene, in tal caso, siete i benvenuti in competizione'. E ora vedremo quale sarà la loro risposta".

Scorsese ha preferito il Fuori Concorso

Il veterano di Cannes Martin Scorsese e Apple stavolta hanno optato per un'anteprima Fuori Concorso, rifiutando l'offerta di Thierry Fremaux e sollevando le curiosità e ipotesi dei media intorno a questa scelta.

Alcuni cineasti sono contrari all'idea della competizione. Come ricorda l'Hollyeood Reporter, Woody Allen ha portato a Cannes più di una dozzina di film, a partire dal Manhattan del 1979. Tre hanno aperto il festival, ma nessuno è stato presentato in Concorso. Come ha spiegato il regista newyorkese: "Giudicare le altre persone è qualcosa che non si dovrebbe mai fare ... non ci credo e non voglio partecipare". Altri hanno seguito l'esempio. Jacques Audiard, il cui Dheepan ha vinto la Palma nel 2015, ha dichiarato nel 2018 che d'ora in poi rifiuterà il Concorso, affermando: "Non voglio essere in competizione da nessuna parte". Sposa questa linea anche l'inglese Stephen Frears dopo aver presieduto la giuria del concorso nel 2007; nonostante avesse già proiettato più film in concorso, nel 2010 ha tenuto fuori il suo Tamara Drew. Altri registi temono il Concorso perché un esito negativo potrebbe portar loro più problemi che benefici.

Robert Altman, che vinse la Palma nel 1970 per MASH, polemizzò con i colleghi intimoriti dal Concorso dicendo a Roger Ebert nel 1977: "Se non vuoi essere in competizione, significa che o sei troppo arrogante o troppo spaventato. Quindi temi di perdere? Ho già perso in passato, non c'è niente di sbagliato nel perdere".

La motivazione di Martin Scorsese

Come rivelano le fonti dell'Hollywood Reporter, la posizione di Martin Scorsese sarebbe molto più semplice. Il regista avrebbe scelto il Fuori Concorso sulla base del fatto che due film americani presentati lo scorso anno, Top Gun: Maverick ed Elvis, hanno fatto parlare molto di sé e hanno fatto una fortuna al box office globale. Premi o non premi, Scorsese auspica lo stesso successo per il suo ultimo lavoro.