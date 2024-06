Horizon, quanti soldi perderà Kevin Costner? Le previsioni degli incassi sono pessime

Il prossimo film western di Kevin Costner, Horizon: An American Saga, ha già un grosso problema da affrontare, e il film non è ancora uscito nelle sale. A quanto pare, le previsioni degli incassi al debutto non sono affatto buone, anzi.

Progettato come un'epopea western in quattro parti, i primi due film di Horizon sono già stati girati. Il primo uscirà il 28 giugno, mentre il secondo capitolo è previsto per agosto. Queste date di uscita sono confermate, ma il resto del franchise non è altrettanto certo e un pessimo incasso potrebbe ulteriormente aggravare la situazione.

Una prima analisi sui potenziali incassi di Horizon al box-office suggerirebbe che già il primo film potrebbe faticare nel generare un profitto. Secondo tale analisi, l'interesse per il progetto da parte del pubblico è diminuito da quando il film è stato annunciato, e gli iniziali 17 milioni di dollari che si prevedeva potesse incassare sono scesi a soli 12 milioni di dollari.

Horizon: An American Saga - Chapter 1, Abby Lee in una scena del film

Le prime due parti hanno un budget di 100 milioni di dollari e Costner ha già speso 38 milioni di dollari di tasca sua per Horizon, quindi una previsione di weekend d'apertura così bassa è una seria preoccupazione per le casse dell'attore.

Il problema è aggravato ancora di più dal fatto che Costner ha già pianificato quattro film per il franchise. Se il primo capitolo della saga andrà così male, si delinea un quadro molto negativo per i successivi tre film, sempre che vengano realizzati. Il Capitolo 2 di Horizon ha già terminato la produzione e ha una data di uscita, ma il terzo si trova in una situazione molto meno stabile.

Le riprese di Horizon 3, infatti, sono ufficialmente iniziate, ma Costner ha più volte ribadito la sua intenzione di terminare la produzione anche se non dovesse disporre dei finanziamenti necessari. L'attore puntava sul buon successo al box-office delle prime parti, ma ora che è quasi certo che il film flopperà, la situazione è precipitata e difficilmente la saga potrà essere completata.