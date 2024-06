Il Signore degli Anelli: La Guerra dei Rohirrim, mostrati i primi 20 minuti: ecco la reazione del pubblico

Warner Bros. Animation e New Line Cinema hanno mostrato in anteprima circa 20 minuti del film anime Il Signore degli Anelli: La Guerra dei Rohirrim, ricevendo applausi scroscianti durante l'affollata presentazione al Festival dell'Animazione di Annecy.

Il regista Kenji Kamiyana ha dichiarato di essersi ispirato non solo ai libri di J.R.R. Tolkien Lo Hobbit e Il Signore degli Anelli, ma anche ai film di Peter Jackson e Fran Walsh, confermati come produttori esecutivi del film durante la chiacchierata del regista con Andy Serkis.

La nuova storia è ambientata quasi 200 anni prima che Blibo Baggins entrasse in contatto con l'anello del potere e introduce personaggi chiave come la Principessa Héra di Rohan (Gaia Wise) e Re Helm Hammerhand (Brian Cox). "I fan impazziranno per questo", ha dichiarato entusiasta Serkis.

Il Signore degli Anelli: La Guerra dei Rohirrim, un'immagine del film animato della saga

Cosa racconta La Guerra dei Rohirrim?

La vicenda parte quando un attacco improvviso da parte di Wulf, un astuto e spietato signore del Dunland in cerca di vendetta per la morte di suo padre, costringe Helm e il suo popolo a una strenua resistenza nell'antica roccaforte di Hornburg, una possente fortezza che diverrà nota come il Fosso di Helm. Trovandosi in una situazione sempre più disperata, Hera, la figlia di Helm, deve trovare la forza di guidare la resistenza contro un nemico mortale che punta alla alla loro totale distruzione.

Il Signore degli Anelli: La Guerra dei Rohirrim, prodotto ancora una volta da Peter Jackson e Fran Walsh, artefici della trilogia cinematografica originale, arriverà nei cinema americani il 13 dicembre 2024. Recentemente, è stato invece annunciato un nuovo film prequel della saga originale, intitolato The Hunt for Gollum, che vedrà il ritorno di Serkis nei panni di Gollum e anche in qualità di regista, con Jackson nuovamente produttore.