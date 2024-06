Inside Out 2, Pixar sta uscendo dalla sua crisi? Ecco il verdetto di Rotten Tomatoes

Dopo anni di crisi e flop al box-office, è il momento della risalita per la Pixar e l'occasione potrebbe essere proprio il sequel di Inside Out

Per provare a uscire dalla sua crisi nera, la Pixar ha intenzione di ripartire da subito dal sequel di uno dei suoi più grandi successi recenti, Inside Out 2. Mentre aspettiamo l'arrivo nelle sale, è appena uscito il punteggio di debutto su Rotten Tomatoes.

Con il suo nuovo film, lo studio ha l'occasione per gettarsi alle spalle una serie di cocenti flop al box-office e mosse sbagliate che non hanno soddisfatto le aspettative del suo pubblico affezionato. Da film deludenti come Onward e Luca ad altri come Red e Lightyear - La vera storia di Buzz, passando per Elemental, che se non altro ha vissuto una seconda giovinezza grazie allo streaming.

Mentre le prime recensioni di Inside Out 2 vedono la critica elogiare l'ultimo film di casa Pixar come un "ritorno ai grandi capolavori" dello studio, il punteggio di debutto su Rotten Tomatoes, nel momento in cui scriviamo, si è assestato su un ottimo 92% di recensioni favorevoli.

Di cosa parla Inside Out 2?

La nuova fatica Disney/Pixar ritorna nella mente dell'adolescente Riley proprio mentre il quartier generale sta subendo un'improvvisa demolizione per fare spazio a qualcosa di completamente inaspettato: nuove emozioni! Gioia, Tristezza, Rabbia, Paura e Disgusto, che da tempo conducono un'operazione di successo a detta di tutti, dovranno dare il benvenuto ad Ansia che, a quanto pare, non sarà sola, ma sarà accompagnata da altre emozioni molto specifiche per quanto riguarda l'età adolescenziale.

Inside Out 2: da Pilar Fogliati a Deva Cassel, ecco le voci italiane del nuovo film Pixar

A dar voce al nuovo personaggio di Ansia, nella versione originale, sarà Maya Hawke, mentre Amy Poehler tornerà nei panni di Gioia, Phyllis Smith sarà Tristezza, Lewis Black doppierà Rabbia, Tony Hale doppierà Paura e Liza Lapira darà la sua voce a Disgusto. Inside Out 2 è diretto da Kelsey Mann e prodotto da Mark Nielsen, da una sceneggiatura di Dave Holstein e Meg LeFauve. L'uscita nelle sale italiane è prevista per il prossimo 19 giugno.