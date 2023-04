Killers of the Flower Moon: nuove foto e la descrizione del trailer del film di Martin Scorsese

Martin Scorsese ha presentato all'evento CinemaCon il primo trailer del suo film Killers of the Flower Moon, di cui sono state diffuse nuove foto.

Martin Scorsese ha presentato al CinemaCon 2023 il primo trailer, di cui è stata condivisa online la descrizione, di Killers of the Flower Moon e, nell'attesa del debutto online del video, la produzione ha svelato delle foto inedite.

Il progetto si basa sul libro scritto da David Grann e racconta una storia vera ambientata all'inizio degli anni '20.

L'introduzione di Martin Scorsese

Il regista Martin Scorsese, presentando Killers of the Flower Moon, ha dichiarato che si tratta di un film ideato per il grande schermo dalla portata "epica".

Il filmmaker ha inoltre ringraziato la tribù Osage per aver lavorato senza sosta per portare la storia in vita collaborando con lui.

La descrizione del trailer e le foto

Nel trailer si vede Leonardo DiCaprio mentre parla con Robert De Niro di soldi e di come riuscire a ottenere ciò che pensano spetti loro. Il protagonista viene poi mostrato mentre prova a sedurre il personaggio interpretato da Lily Gladstone, che poi sposa.

Jesse Plemons ha il ruolo di un uomo di legge che indaga su alcuni crimini e dichiara: "Sono stato mandato da Washington D.C. per scoprire la verità su questi omicidi".

Killers of the Flower Moon: Martin Scorsese sul set del film

Killers of the Flower Moon: una foto del film

Killers of the Flower Moon: Robert De Niro e Leonardo DiCaprio in una foto del film

I dettagli del film

Nel film il premio Oscar Leonardo DiCaprio ha la parte di Burkhart, nipote di un influente allevatore, che inizia una relazione con Mollie, parte affidata a Lily Gladstone, una donna di etnia Osage che si innamora di lui.

Nel cast del lungometraggio ci sono anche Jesse Plemons, Robert De Niro, Brendan Fraser, Tantoo Cardinal, Cara Jade Myers, JaNae Collins, Jillian Dion, William Bellau, Louis Cancelmi, Jason Isbell e Sturgill Simpson.

Killers of the Flower Moon è stato scritto da Martin Scorsese ed Eric Roth e racconterà una serie di omicidi e crimini brutali legati alla scoperta del petrolio sul territorio della tribù Osage negli anni '20.