Killers Of The Flower Moon sarà uno dei film più lunghi della storia del cinema fin da Via col vento

La durata del nuovo film di Martin Scorsese, Killers of the Flower Moon, che verrà presentato in anteprima mondiale a Cannes 2023, sarà storica visto che diventerà uno dei film più lunghi di sempre insieme con Via col vento.

Mentre Martin Scorsese e Leonardo DiCaprio si preparano a percorrere la montée de Marches di Cannes 2023, Killers of the Flower Moon fa la storia del cinema ben prima del suo debutto per via della durata fiume, che lo rende uno dei film più lunghi di sempre insieme a Via col vento.

Basato sull'omonimo libro di David Grann, il film di Scorsese è un poliziesco che ruota attorno a una serie di delitti verificatesi tra i membri della tribù Osage negli anni '20, che casualmente accadono quando il petrolio viene scoperto nella loro terra tribale.

Sebbene la durata esatta debba ancora essere confermata, The Movie Database indica una durata di 3 ore e 54 minuti per Killers of the Flower Moon. Tuttavia, in un'intervista con Variety, anche il delegato generale del Festival di Cannes Thierry Fremaux ha parlato della durata del film. Pur non essendo certo della durata del montaggio finale, Fremaux ha affermato che è cinque minuti più lungo di C'era una volta in America (riferendosi, forse, al taglio esteso di 4 ore e 11 minuti). In tal caso, il nuovo film potrebbe durare fino a 4 ore e 16 minuti. Screen Rant ha contattato Apple per la conferma che non è ancora giunta.

Killers Of The Flower Moon avrà una durata "storica"

Pur tenendo conto del tempo di intervallo e dell'ouverture, Via col vento dura circa 3 ore e 58 minuti, solo quattro minuti in più rispetto alla durata indicata per il film di Scorsese. Thierry Fremaux non specifica a quale delle tre versioni di C'era una volta in America la sta confrontando. La versione estesa dura più di quattro ore, mentre la versione per gli Stati Uniti durava solo 2 ore e 19 minuti. L'uscita europea è stata molto più lunga, arrivando a 3 ore e 49 minuti, durata che si allineerebbe con quanto indicato da The Movie Database.

Mentre i film di oltre tre ore non sono poi così insoliti nel mainstream, dopo gli esempi de I_l signore degli anelli_, Avatar e Avengers: Endgame, una durata di quasi quattro ore è una rarità. Killers of the Flower Moon potrebbe diventare uno dei film di Hollywood più lunghi della storia, affiancando titoli come Lawrence d'Arabia (3 ore e 42 minuti), Ben-Hur (3 ore e 32 minuti) e Amleto del 1996 (4 ore e 2 minuti). Diventerebbe, inoltre, uno dei film più lunghi del 21° secolo.

Killers of the Flower Moon, per Leonardo DiCaprio "abbiamo lavorato a un capolavoro"

Killers of the Flower Moon potrebbe, inoltre, infrangere un record personale per Martin Scorsese e Leonardo DiCaprio. Tra i film più lunghi di Scorsese ci sono The Irishman (3 ore e 29 minuti) e The Wolf of Wall Street (3 ore), che vedono DiCaprio nel cast. Il film più lungo nella carriera del divo è attualmente Titanic (3 ore e 14 minuti), seguito da Django Unchained (2 ore e 45 minuti). Killers of the Flower Moon segnerà un nuovo record per entrambi.

Dopo il lancio a Cannes 2023 fuori concorso, Killers of the Flower Moon arriverà nei cinema italiani a partire dal 19 ottobre con 01 Distribution per poi approdare in streaming su Apple TV+.