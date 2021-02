Justice League, Zack Snyder: "Il sequel avrebbe rivelato come Joker ha ucciso Robin"

Zack Snyder ha rivelato che, nei suoi piani, il suo sequel di Justice League avrebbe approfondito il rapporto tra il Joker di Jared Leto e Batman di Ben Affleck facendo chiarezza, in particolar modo, sulla morte di Robin.

Zack Snyder's Justice League: Jared Leto nel ruolo del Joker

Se avesse proseguito la collaborazione con DC, in Justice League 2 Zack Snyder avrebbe rivelato come Joker ha ucciso Robin. Quando il Batman di Ben Affleck fa la sua comparsa in Batman v Superman: Dawn of Justice, è chiaro che è provato dal dolore.

Il Bruce Wayne di Snyder non vive più nel maniero Wayne e a un certo punto si intravede il rudere della sua casa che è andata distrutta dal fuoco. Viene inoltre rivelato che Bruce ha conservato la tuta di Robin nella sua Batcaverna. Sul costume, in giallo, sono dipinte le parole "Ha ha ha, Joke's on you Batman", chiaro riferimento al coinvolgimento del Joker nella morte di Robin.

Justice League: Zack Snyder svela una foto di Batman nella timeline dell'Incubo

Snyder ha rivelato a Vanity Fair che la sua idea iniziale era occuparsi di questa storyline tra Joker e Batman in Justice League 2: il sequel avrebbe esplorato la morte di Robin e la relazione di lunga data tra Joker e Batman. Per il regista, la morte di Robin è l'evento più traumatico accaduto a Bruce dopo la morte dei suoi genitori, e questo lo aveva convinto a esplorare questa complicata dinamica nel sequel prima di abbandonare la regia di Justice League. Zack Snyder ha, inoltre, confermato che l'eventuale sequel avrebbe rivelato come Joker ha bruciato il maniero Wayne nei flashback:

"Ho sempre voluto esplorare la morte di Robin. Se ci fosse stato un altro film, cosa che con molta probabilità non accadrà, avrei voluto mostrare, nei flashback, come Robin muore, come il Joker lo uccide e come brucia la casa di Bruce Wayne. Avrei voluto approfondire le dinamiche tra Bruce Wayne e il Joker. La mia idea era mostrare come sono diventati così. Oltre a perdere i genitori, quella di Robin è stata la perdita più significativa nella sua vita privata".

Anche se un Justice League 2 è altamente improbabile, Zack Snyder ha potuto rimaneggiare Justice League dando vita alla sua versione lunga 4 ore, in arrivo su HBO Max il 18 marzo. Nell'attesa, il regista ha diffuso le prime foto di Jared Leto nei panni del Joker in Zack Snyder's Justice League.